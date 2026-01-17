Eventi imperdibili a Milano per il weekend del 17 e 18 gennaio 2026

Milano offre un weekend pieno di eventi imperdibili per tutti i gusti.

Il weekend del 17 e 18 gennaio 2026 si avvicina e Milano si prepara a stupire i suoi visitatori con una serie di eventi interessanti. In un periodo dell’anno che anticipa il noto Blue Monday, il giorno più triste dell’anno, è fondamentale trovare modi per divertirsi e rilassarsi. Scopriamo insieme alcune delle proposte più allettanti che la città ha da offrire.

Eventi alla Triennale di Milano

La Triennale diventa il fulcro delle attività culturali con due eventi principali. In primis, in occasione dei Giochi Olimpici e Paralimpici di Milano Cortina 2026, è allestita una mostra che celebra il mondo dello sport attraverso l’arte. Fino al 15 marzo 2026, i visitatori possono ammirare la torcia olimpica e paralimpica, insieme a una selezione di poster artistici realizzati da dieci artisti contemporanei. Questa installazione è un invito a riflettere sul dialogo tra culture e generazioni.

Fuori Asse Focus 2026

Dal 16 al 18 gennaio, la Triennale ospita anche il festival Fuori Asse Focus 2026, dedicato al circo contemporaneo. Questo evento, giunto alla sua quarta edizione, propone tre giorni di spettacoli e incontri con artisti, esplorando le nuove frontiere del linguaggio circense. Gli spettacoli in programma includono “FRAGMENTS” della compagnia La Víspera e “MONOGRAPHIE” di Guillaume Martinet, entrambi capaci di mescolare acrobatica, teatro e arti visive.

Festa a tema negli anni ’90

Chi ama ballare non può perdersi il mega party all’Alcatraz, in programma sabato 17 gennaio. L’evento, intitolato “Voglio tornare negli anni ’90”, inizierà alle 23:00 e offrirà un viaggio musicale tra le hit iconiche di quel decennio. Con un’atmosfera festosa, animazioni e decorazioni a tema, i partecipanti potranno rivivere i momenti più belli di quegli anni. I biglietti sono disponibili a 10 euro, con opzioni VIP per chi desidera un’esperienza esclusiva.

Mercatini e cultura

La domenica offre opportunità per gli amanti dello shopping e della cultura. Il Mercatino di Brera rappresenta una vera festa per gli occhi. Ogni terza domenica del mese, il quartiere di Brera si anima con bancarelle che espongono oggetti vintage, antiquariato e curiosità. Passeggiando tra via Fiori Chiari e piazza del Carmine, i visitatori possono scoprire tesori nascosti e gustare un buon caffè nei bar locali.

East Market

In contemporanea, la zona di Mecenate ospita l’East Market, dove oltre 300 espositori propongono articoli di seconda mano, vintage e collezionismo. Qui è possibile trovare di tutto, da sneakers a dischi in vinile, il tutto accompagnato da un’area food che offre specialità culinarie da diverse cucine mondiali. La location, un’ex fabbrica di aeromobili, rende l’evento ancora più affascinante.

Attività per famiglie

Per le famiglie, il MUBA offre una serie di laboratori creativi per bambini. Situato in via Besana, il museo propone attività pratiche che stimolano la creatività dei più piccoli, perfette anche in caso di maltempo. Le iscrizioni possono essere effettuate direttamente sul sito del museo.

Teatro e spettacoli per bambini

Un altro evento da non perdere è lo spettacolo “L’incredibile fabbrica di cioccolato di Willy Wonka”, in programma al Teatro della Memoria. Questa rappresentazione, dedicata ai bambini dai 3 ai 9 anni, offre un’esperienza coinvolgente e magica. I biglietti sono disponibili a 7 euro sia per adulti che per bambini.

Conclusione

Milano si presenta quindi come una città viva e vibrante, capace di offrire esperienze uniche per tutti i gusti e tutte le età. Che si tratti di eventi culturali, feste a tema o mercatini, il weekend del 17 e 18 gennaio 2026 si preannuncia ricco di avventure da non perdere.