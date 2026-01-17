Eventi da Non Perdere a Milano: Weekend del 17 e 18 Gennaio 2026

Ecco una lista degli eventi da non perdere a Milano durante il weekend del 17 e 18 gennaio 2026.

Il weekend del 17 e 18 gennaio 2026 si preannuncia ricco di eventi e attività imperdibili a Milano. Con l’arrivo del Blue Monday, previsto per il 19 gennaio, una giornata generalmente associata alla malinconia, è fondamentale sfruttare il fine settimana per ricaricare le energie e dedicarsi a momenti di svago e divertimento. Di seguito sono riportate le proposte della città per questi due giorni.

Eventi culturali e artistici

Si segnala l’importante installazione alla Triennale, che celebra i Giochi Olimpici e Paralimpici di Milano Cortina 2026. A soli 50 giorni dall’inizio delle competizioni, questa esposizione, realizzata in collaborazione con la Fondazione Milano Cortina, offre un’immersione nel mondo dello sport attraverso una serie di linguaggi artistici e narrazioni. Le torce olimpiche e paralimpiche, insieme a una selezione di poster artistici creati da dieci artisti, saranno esposte fino al 15 marzo 2026 con ingresso gratuito.

Ai confini del circo

Durante lo stesso weekend, la Triennale di Milano ospiterà “Ai confini del circo”, una rassegna di circo contemporaneo che si svolge dal 16 al 18 gennaio. Curata da Quattrox4, questa edizione prevede tre spettacoli distintivi. Il 16 gennaio, la compagnia La Víspera presenterà “FRAGMENTS” alle 19.30. Il 17 gennaio, sempre alle 19.30, si esibiranno “MONOGRAPHIE” della compagnia Defracto e “LAVATRIX” di Marianna De Sanctis. Gli spettacoli saranno replicati anche domenica 18 gennaio. A completare l’offerta, il 17 gennaio alle 16.30 verrà proiettato il documentario “SOSPESE”, un viaggio nel circo contemporaneo italiano.

Feste e mercatini

Per chi è in cerca di divertimento, sabato 17 gennaio l’Alcatraz di via Valtellina ospiterà un grande party a tema anni ’90. A partire dalle 23.00, gli amanti della musica di quel decennio potranno scatenarsi al ritmo delle hit iconiche di quegli anni, con spettacoli di animazione e sorprese come snow show e bubble machine. L’ingresso è riservato ai maggiori di 16 anni e il costo del biglietto è di 10 euro, con un pacchetto VIP disponibile a 25 euro.

Il Mercatino di Brera

Domenica 19 gennaio, il quartiere di Brera si trasforma in un paradiso per gli amanti del vintage grazie al Mercatino di Brera. Ogni terza domenica del mese, tra le vie di Fiori Chiari e Madonnina, i visitatori possono perdersi tra bancarelle di bigiotteria, oggetti stravaganti e curiosità. Oltre a pezzi unici, il mercatino è anche un’ottima occasione per passeggiare e magari fare una sosta in uno dei tanti caffè della zona.

Attività per collezionisti e famiglie

Un’altra tappa imperdibile è l’East Market, che si svolgerà domenica 18 gennaio in zona Mecenate. Questo mercato, uno dei più apprezzati per il vintage, offre l’opportunità di acquistare, vendere e scambiare articoli di antiquariato, modernariato e collezionismo. Con oltre 300 espositori e un’affluenza di oltre 10.000 visitatori, l’East Market è anche un luogo vivace dove gustare specialità culinarie e ascoltare DJ set. La location, un’ex fabbrica di aeromobili, è stata completamente ristrutturata per accogliere l’evento.

Vinili e laboratori per bambini

Gli appassionati di musica possono recarsi al Wao Isola sabato 17 gennaio per il Vinyl Market. Decine di espositori presenteranno oltre 25.000 dischi, coprendo un ampio spettro che va dai classici ai vinili più recenti. L’ingresso all’evento è gratuito e il bar del Wao sarà aperto, offrendo colazioni, pranzi e aperitivi.

Per le famiglie, il MUBA – Museo dei Bambini, propone una serie di laboratori dedicati a diverse fasce d’età. In aggiunta, il Teatro della Memoria presenterà lo spettacolo di burattini “L’incredibile fabbrica di cioccolato di Willy Wonka”, concepito per i bambini dai 3 ai 9 anni.

Sabato 17 gennaio, il Palazzo Castiglioni aprirà le sue porte per una visita guidata dedicata all’architettura liberty. Il tour, che inizierà alle 10.30, offre un’opportunità unica per esplorare la storia e i dettagli di uno degli edifici più rappresentativi di Milano. I partecipanti riceveranno in omaggio un libro dedicato all’architettura.

All’Hangar Bicocca, i bambini avranno l’opportunità di partecipare a laboratori creativi per scoprire l’arte contemporanea. Questa iniziativa rende il weekend un momento ideale per tutta la famiglia.