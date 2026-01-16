Tragedia a Rozzano: 70enne trovato morto in casa

Una notte drammatica a Rozzano ha portato alla tragica scomparsa di un settantenne e al tentativo di suicidio di un giovane.

Una notte di paura ha scosso Rozzano, una cittadina situata nei pressi di Milano. I Carabinieri sono intervenuti in seguito a una segnalazione riguardante un giovane in crisi, il quale minacciava di togliersi la vita. Ciò che è emerso all’interno di un appartamento ha lasciato tutti senza parole.

La scoperta del corpo

Quando le forze dell’ordine hanno fatto ingresso nell’abitazione di via Peonie, hanno trovato il corpo di un uomo di 70 anni, Domenico Lorusso, il quale presentava una profonda ferita alla gola. Il decesso era avvenuto prima del ritrovamento, e la scena all’interno dell’appartamento indicava che era avvenuta una violenta lite.

Il giovane coinvolto

All’interno della stessa casa si trovava un giovane di 21 anni, di origini marocchine, noto alle forze dell’ordine per precedenti legati agli stupefacenti. Alazar Bilal stava tentando di lanciarsi dal balcone quando i Carabinieri sono arrivati. Gli agenti sono riusciti a salvarlo prima che compisse il gesto estremo, ma la sua agitazione era evidente.

Indagini in corso

Le prime ricostruzioni delle forze dell’ordine suggeriscono che tra Lorusso e Bilal ci fosse una certa familiarità, poiché il giovane offriva ospitalità all’anziano in diverse occasioni. Tuttavia, la relazione tra i due è ora al centro delle indagini. La Sezione Investigazioni Scientifiche del Comando Provinciale Carabinieri di Milano è intervenuta per effettuare rilievi e raccogliere prove.

Le dinamiche della lite

Secondo le prime informazioni, la ferita alla gola di Lorusso potrebbe essere stata inferta durante una lite. Gli agenti stanno cercando di ricostruire i dettagli di quanto accaduto, e la posizione di Bilal rimane sotto esame da parte dell’Autorità giudiziaria. Al momento, non è stato arrestato, ma le indagini potrebbero portare a sviluppi significativi.

Il tragico evento ha scosso la comunità locale, che si interroga su come sia potuto succedere un fatto così drammatico. La violenza, purtroppo, può manifestarsi nei modi più inaspettati, e la storia di Domenico e Alazar è un triste esempio di come le relazioni interpersonali possano degenerare in tragedia.