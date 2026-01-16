Scopri le Mostre e gli Eventi Imperdibili al Museo Poldi Pezzoli di Milano

Scopri le esposizioni e gli eventi straordinari del Museo Poldi Pezzoli: un viaggio immersivo nell'arte e nella cultura! Non perdere l'occasione di esplorare collezioni uniche e partecipare a eventi esclusivi che arricchiranno la tua esperienza culturale. Visita il nostro sito per rimanere aggiornato sulle ultime novità e sulle attività in programma!

Il Museo Poldi Pezzoli, situato nel cuore di Milano, si appresta a ospitare una serie di eventi e mostre che promettono di affascinare gli amanti dell’arte. Con aperture giornaliere dalle 10:00 alle 18:00, il museo rappresenta una tappa imperdibile per chi desidera immergersi nella bellezza delle collezioni storiche e contemporanee.

Mostre in arrivo

Una delle mostre più attese è Meraviglie del Grand Tour, che si svolgerà dal 30 gennaio al 4 maggio 2026. Questa esposizione è realizzata in collaborazione con il Metropolitan Museum of Art di New York e rappresenta un interessante dialogo tra arte e cinema contemporaneo, grazie all’opera di Ferzan Ozpetek, intitolata Tutti gli DÈI. Al centro del percorso espositivo vi sarà il capolavoro di Giovanni Paolo Panini, Roma Antica, che per la prima volta sarà esposto a Milano.

Il capolavoro di Panini

Il dipinto Roma Antica, realizzato nel 1757, è una delle opere più significative del vedutismo europeo. Panini ha saputo creare un’immagine che racchiude oltre cinquanta vedute di antiche rovine e monumenti romani, offrendo uno spaccato della cultura dell’epoca. Questo lavoro non è solo un capolavoro artistico, ma rappresenta anche lo spirito del Grand Tour, il viaggio fondamentale che ha attratto aristocratici europei e americani verso l’Italia per secoli. La sua esposizione al Museo Poldi Pezzoli costituisce un’opportunità unica per apprezzare la ricchezza del patrimonio artistico e culturale italiano.

Laboratori e attività al museo

Un’altra iniziativa di grande rilievo è A regola d’arte, un ciclo di laboratori e itinerari dedicati all’eccellenza dell’artigianato italiano, che si svolgerà fino a luglio 2026. Questa serie di eventi, organizzata in collaborazione con la Fondazione Cologni dei Mestieri d’Arte, offre ai visitatori l’opportunità di approfondire la conoscenza delle tradizioni artigianali e delle tecniche artistiche che hanno reso l’Italia famosa nel mondo.

Un viaggio nell’artigianato

Durante i laboratori, i partecipanti potranno scoprire l’arte della ceramica, della tessitura e altre abilità tradizionali, con il supporto di esperti artigiani. L’obiettivo è valorizzare il patrimonio culturale italiano, rendendo l’arte accessibile e coinvolgente per tutti.

Una nuova guida per il museo

A partire da metà gennaio 2026, sarà disponibile una nuova guida del museo, risorsa preziosa per orientarsi tra le oltre centocinquanta opere esposte. La guida non solo racconta la storia del collezionista Gian Giacomo Poldi Pezzoli, ma offre anche dettagli su opere di maestri come Botticelli, Tiepolo e Piero della Francesca. Acquistabile presso il bookshop del museo, questa guida si rivela un compagno ideale per chi desidera esplorare la ricchezza delle collezioni.

Perché visitare il Museo Poldi Pezzoli

Il Museo Poldi Pezzoli si presenta come una casa-museo che conserva il fascino di un’epoca passata. Tra le sue sale storiche, i visitatori possono ammirare una collezione che comprende non solo opere d’arte, ma anche un’ampia gamma di oggetti d’arte decorativa, armi, porcellane e altro ancora. Ogni angolo del museo racconta la passione di un collezionista e la storia di un periodo significativo.

Scoprire il Museo Poldi Pezzoli significa immergersi in un luogo dove si uniscono la bellezza dell’arte e il fascino della storia. Sia che si tratti di appassionati d’arte che di semplici curiosi, il museo offre esperienze indimenticabili per tutti.