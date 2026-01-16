Scopri gli eventi e le mostre alla Triennale di Milano

Scopri gli eventi, le mostre e i laboratori della Triennale di Milano fino al 2026.

La Triennale di Milano rappresenta un punto di riferimento per l’arte e il design in Italia. Con una varietà di eventi e mostre in programma fino al 2026, la Triennale si propone di offrire esperienze uniche per appassionati e visitatori. Questo articolo esplorerà le installazioni permanenti e temporanee, gli incontri e i laboratori per tutte le età.

Installazioni e mostre permanenti

Tra le attrazioni principali, troviamo l’installazione Casa Lana, un progetto permanente che invita i visitatori a riflettere sull’interazione tra spazio e architettura. Questa installazione rimarrà aperta fino al 15 marzo 2026, offrendo un’opportunità unica di esplorare il design contemporaneo in un contesto innovativo.

Collaborazione con Milano Cortina 2026

In un’ottica di sinergia con i grandi eventi sportivi, la Triennale si unisce a Milano Cortina 2026 per presentare una serie di eventi speciali. Questi eventi, che si protrarranno fino al 15 marzo 2026, mirano a promuovere la cultura e il design italiano a livello internazionale.

Mostre temporanee in programma

Numerose mostre temporanee arricchiscono il calendario della Triennale. Tra queste, la mostra Photo Grant Deloitte 2026, in corso fino al 25 gennaio 2026, offre una panoramica sulle nuove tendenze della fotografia contemporanea. Un’altra esposizione di rilievo è quella dedicata a Fabio Mauri, intitolata De Oppressione, disponibile fino al 15 febbraio 2026, che invita a riflettere su temi di grande attualità.

Eventi in viaggio e in fase di sviluppo

La mostra Pittura italiana oggi, che si sposterà a Brasilia presso il Museu Nacional da República, rappresenta un’importante vetrina per l’arte italiana contemporanea. Questa esposizione sarà aperta fino al 22 febbraio 2026, offrendo un’opportunità unica di scoprire il panorama artistico italiano all’estero.

Laboratori e appuntamenti speciali

Oltre alle mostre, la Triennale offre anche una serie di laboratori creativi per i più piccoli. Il laboratorio Giocare con arte, dedicato ai bambini di età compresa tra 0 e 3 anni, sarà disponibile fino al 17 gennaio 2026. Questo progetto mira a stimolare la creatività nei più giovani, utilizzando l’arte come strumento di espressione.

Eventi musicali e presentazioni di volumi

Non mancheranno eventi musicali di grande rilievo, come lo spettacolo FRAGMENTS, che debutterà dal 16 al 18 gennaio 2026. Inoltre, il 16 gennaio 2026 si terrà la presentazione del volume Carla Accardi: Superiore e Inferiore, un’importante occasione per approfondire il lavoro di questa artista.

Conclusione e invito alla visita

Con un programma così ricco e variegato, la Triennale di Milano rappresenta una destinazione imperdibile per chi desidera immergersi nel mondo dell’arte e del design. Che si tratti di mostre, laboratori o eventi musicali, ogni visita promette di essere un’esperienza unica e coinvolgente. Non perdere l’occasione di scoprire quanto di meglio il panorama culturale italiano ha da offrire fino al 2026.