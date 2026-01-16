Olimpia Milano vs Derthona: Sold Out e Navette Gratuite per la Nova Arena!

Preparati per la sfida avvincente tra Derthona e Olimpia Milano! Scopri tutti i dettagli sui servizi navetta disponibili e unisciti all'attesa per il sold-out dell'evento. Non perdere l'opportunità di vivere un'esperienza unica nel mondo del basket!

Il grande incontro tra la Bertram Derthona Tortona e l’EA7 Emporio Armani Milano, in programma per sabato 17 ottobre alle 18:45 presso la Nova Arena, si preannuncia come un evento memorabile. Con oltre 5.000 spettatori attesi, il match è vicino a un sold-out, segnando un nuovo record per il club tortonese.

Organizzazione del trasporto per i tifosi

Considerata l’affluenza prevista, la dirigenza di Derthona Basket invita i possessori di biglietti a utilizzare le navette gratuite messe a disposizione. Questi servizi, potenziati per l’occasione, partiranno da diversi punti strategici della città, inclusi il centro di Tortona e Località San Guglielmo, facilitando l’accesso alla Nova Arena e riducendo il rischio di lunghe attese.

Dettagli sul servizio navetta

Le navette inizieranno a operare a partire dalle 16:40, circa due ore prima dell’inizio della partita, seguendo un percorso circolare. I principali punti di partenza includono la stazione ferroviaria, corso Cavour e la Cittadella dello Sport. Ogni 10 minuti, i tifosi potranno usufruire di questo servizio, con l’ultima partenza programmata per le 18:30. Dopo l’incontro, il servizio continuerà per un’ora, garantendo rientri regolari fino alle 21:40.

Iniziative speciali per il match

Questo match rappresenta un’importante opportunità per celebrare la collaborazione tra Derthona Basket e il Serravalle Designer Outlet, che fungerà da match sponsor. Questa partnership prevede diverse iniziative, tra cui la brandizzazione delle coreografie in tribuna e la proiezione di contenuti promozionali durante i time-out.

Collaborazione con Serravalle

Il Serravalle Designer Outlet supporterà la squadra durante questo importante incontro, offrendo premi speciali per i tifosi, come un give-away esclusivo per gli ospiti dell’hospitality. Questa sinergia rappresenta un impegno reciproco per valorizzare l’eccellenza del territorio e promuovere valori condivisi quali ambizione, spirito di squadra e crescita continua.

Accesso e informazioni utili

Per garantire un accesso fluido all’evento, i tornelli della Nova Arena si apriranno alle 17:00, dando il tempo ai tifosi di sistemarsi comodamente prima dell’inizio del match. È fondamentale seguire le indicazioni per l’utilizzo delle navette e per il parcheggio, al fine di evitare congestioni e rendere l’esperienza di gioco il più piacevole possibile per tutti.

Si invitano i partecipanti a rimanere sintonizzati per ulteriori dettagli e informazioni sulla partita. L’evento promette di offrire un’esperienza memorabile presso la Nova Arena.