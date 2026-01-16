Lumezzane vs Alcione: partita decisiva allo Stadio Saleri

Il Lumezzane si prepara a scendere in campo per affrontare l'Alcione in una partita carica di aspettative e emozioni.

Il Lumezzane pronto per la sfida contro l’Alcione

Il Lumezzane si prepara a tornare in campo al Saleri per affrontare l’Alcione, con il fischio d’inizio fissato per le 17:30 di domani. Questa partita rappresenta un importante banco di prova per entrambe le squadre, impegnate in un contesto di alta tensione e aspettative.

Le due formazioni si sono già incontrate in cinque occasioni, dando vita a una rivalità che affonda le radici nella Serie D. In quell’anno, il Lumezzane ha conquistato la promozione dopo un entusiasmante testa a testa con l’Alcione, che si è piazzato al secondo posto. Nell’ultima sfida, disputata al Saleri nel 2026, i rossoblù hanno prevalso con un punteggio di 3-1, grazie alle reti di Parravicini, Poledri e Alessandro. Tuttavia, nonostante questo successo, il Lumezzane ha subito tre sconfitte in trasferta, tutte con il punteggio di 1-0, e ha ottenuto un pareggio nel campionato scorso, con Chierichetti e Malotti che hanno realizzato una rete su punizione.

Dettagli sull’arbitro e sulle assenze

La direzione della gara sarà affidata al signor Zoppi di Firenze, che avrà l’opportunità di arbitrare il Lumezzane per la quinta volta nella sua carriera. Nella stagione passata, ha diretto il Lumezzane in diverse partite, con risultati alterni: una vittoria per 2-1 contro l’Arconatese e una sconfitta per 2-0 contro l’Arzignano. Quest’anno ha già arbitrato quattro incontri nel girone A di Serie C, e le sue prestazioni sono sempre state osservate con attenzione.

Purtroppo, il Lumezzane dovrà fare a meno di alcuni giocatori chiave per questa partita. Non saranno disponibili De Marino, Diodato, Malotti e Ndiaye. Tuttavia, il tecnico Emanuele Troise potrà contare sul ritorno di Gallea, che arricchirà la rosa a disposizione.

Le parole del tecnico Troise

In un’intervista rilasciata alla vigilia della partita, il tecnico Emanuele Troise ha espresso i suoi pensieri riguardo alla situazione attuale della squadra. “Il mio primo pensiero va a Pogliano, un giocatore che ha dato tanto al nostro club. In quest’ultima settimana, sono circolate molte voci di mercato, ma è importante mantenere la concentrazione sul presente. La chiave per un buon rendimento è gestire le situazioni di entrate e uscite con serenità. La coesione del gruppo è ciò che ci ha permesso di emergere da una situazione di classifica difficile. Dobbiamo rimanere umili e continuare a lavorare, senza mai abbassare la guardia.”

Troise ha anche commentato le parole di Paghera, sottolineando come ogni partita debba essere un nuovo punto di partenza. L’Alcione, secondo il tecnico, è una squadra che merita la posizione attuale in classifica, avendo disputato un ottimo campionato. “Non possiamo permetterci di concedere loro le stesse opportunità che abbiamo dato alla Pergolettese, specialmente nei primi venti minuti di gioco,” ha aggiunto Troise.

Convocati e aspettative per il match

Per il match contro l’Alcione, il Lumezzane ha reso nota la lista dei convocati. In porta ci saranno Battagliola, Drago e Filigheddu. La difesa sarà composta da Deratti, Gallea, Mancini, Motta, Pagliari e Stivanello. A centrocampo scenderanno in campo Belvedere, D’Agostino, Moscati, Paghera, Riahi, Rocca e Scanzi. Infine, in attacco, ci saranno Caccavo, Donnarumma, Ferro, Ghillani, Iori, Monachello, Napolitano e Rolando.

La partita contro l’Alcione rappresenta una sfida cruciale per il Lumezzane, che punta a consolidare il suo attuale stato di forma. I tifosi sono pronti a sostenere la squadra in questo incontro che promette emozioni e intensità.