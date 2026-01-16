Eventi Imperdibili a Milano nel Weekend del 17 e 18 Gennaio 2026

Un weekend imperdibile di eventi culturali e di intrattenimento ti aspetta a Milano! Scopri le migliori attività, mostre e spettacoli che renderanno la tua esperienza unica e indimenticabile. Non perdere l'occasione di esplorare la vivace scena culturale della città!

Il weekend del 17 e 18 gennaio 2026 si avvicina e Milano si prepara ad accogliere una serie di eventi entusiasmanti. Con l’arrivo del Blue Monday, previsto per lunedì 19 gennaio e spesso considerato il giorno più triste dell’anno, è fondamentale approfittare di queste giornate per godere di momenti di svago e cultura. Di seguito è proposta una selezione delle migliori attività da non perdere in città.

Eventi artistici e culturali

In occasione dei Giochi Olimpici e Paralimpici di Milano Cortina 2026, la Triennale di Milano presenta un’interessante installazione che esplora il mondo dello sport attraverso un linguaggio artistico innovativo. Questa mostra, frutto di una collaborazione con la Fondazione Milano Cortina, include la torcia olimpica e paralimpica, esposte insieme a diversi art poster creati da artisti contemporanei. L’ingresso è gratuito e l’installazione sarà visitabile fino al 15 marzo 2026.

Fuori asse focus 2026: Ai confini del circo

Un altro evento imperdibile alla Triennale è “Fuori asse focus 2026 – Ai confini del circo”, che si svolgerà dal 16 al 18 gennaio. Questa rassegna di circo contemporaneo presenta tre spettacoli affascinanti e un incontro con gli artisti per discutere delle nuove drammaturgie. Il primo spettacolo, “FRAGMENTS”, si terrà il 16 gennaio, seguito da “MONOGRAPHIE” e “LAVATRIX” il 17 gennaio. Tutti gli spettacoli saranno replicati il 18 gennaio, offrendo l’opportunità di vivere un’esperienza unica nel mondo del circo.

Feste e mercatini

Per gli appassionati di ballo e divertimento, il club Alcatraz, situato in via Valtellina 25, ospiterà una festa a tema dedicata agli anni ’90. A partire dalle 23.00 di sabato, i partecipanti potranno scatenarsi al ritmo delle più iconiche hit dell’epoca, accompagnati da uno show speciale che prevede animazioni e sorprese. L’ingresso è riservato ai maggiori di 16 anni, con un costo di 10 euro per il biglietto standard.

Mercatino di Brera e East Market

Per chi cerca un’atmosfera più tranquilla, il Mercatino di Brera si svolge la terza domenica del mese. Passeggiando tra le bancarelle, è possibile scoprire oggetti vintage, curiosità e pezzi unici. È consigliabile fermarsi in uno dei numerosi bar della zona per gustare un caffè o un aperitivo. In alternativa, domenica 18 gennaio, l’East Market in via Mecenate offrirà un’ampia selezione di articoli vintage, antiquariato e modernariato, con oltre 300 espositori e un’area dedicata al cibo e ai DJ set.

Attività per famiglie e bambini

Per le famiglie, il MUBA – Museo dei Bambini di via Besana 12 propone una serie di laboratori creativi per bambini. Le attività, progettate per diverse fasce d’età, offrono l’opportunità di imparare e divertirsi, anche in caso di maltempo. È necessaria la prenotazione sul sito del museo.

Il weekend si arricchisce con la rassegna “Burattini ed altre storie” del Teatro della Memoria, che presenta “L’incredibile fabbrica di cioccolato di Willy Wonka” sabato 17 gennaio, un evento adatto a bambini dai 3 ai 9 anni. Inoltre, per gli appassionati di storia e arte, è in programma una visita guidata a Palazzo Castiglioni, dove si esplorerà l’architettura liberty e la sua importanza nella Milano di un tempo.

Questo weekend a Milano offre una varietà di eventi che spaziano dall’arte al divertimento, garantendo momenti di svago per tutti. È possibile ballare, fare shopping nei mercatini o scoprire qualcosa di nuovo con la famiglia, assicurando così un’esperienza ricca per ogni partecipante.