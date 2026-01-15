Inizio della bonifica dell’ex discarica Eca a Vimodrone: finalmente dopo anni di attesa!

Finalmente avviata la bonifica dell'ex discarica Eca di Vimodrone, un traguardo atteso per decenni e frutto di impegni costanti per la salvaguardia ambientale.

Dopo un lungo periodo di attesa e promesse, sono iniziati i lavori di bonifica dell’ex discarica Eca, situata a Vimodrone. Questo intervento rappresenta una conquista significativa per la sicurezza ambientale e la riqualificazione del territorio, reso possibile grazie ai fondi messi a disposizione dalla Regione Lombardia e dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr).

Sopralluogo dell’assessore e del sindaco

Un sopralluogo si è svolto recentemente presso l’ex discarica Eca, con la partecipazione dell’assessore regionale all’Ambiente e Clima, Giorgio Maione, e del sindaco di Vimodrone, Dario Veneroni. Questo incontro ha avuto l’obiettivo di verificare i progressi dei lavori di risanamento ambientale e garantire che le attività procedano senza intoppi.

Dettagli sull’area interessata

L’area in questione, che in passato era una cava di materiali inerti, è stata utilizzata come discarica dal 1940 fino agli anni 80. Grazie a questo intervento, si procederà a una messa in sicurezza permanente, parte di un piano regionale più ampio per il risanamento dei siti orfani.

Risultati attesi dalla bonifica

La bonifica dell’ex discarica Eca ha come obiettivo fondamentale il recupero di un’area compromessa dalle attività di smaltimento rifiuti nel corso degli anni. Questo progetto mira non solo a migliorare le condizioni ambientali, ma rappresenta anche un passo importante per la salvaguardia della salute pubblica.

Un’opera attesa da tempo

La comunità locale ha atteso a lungo questa fase di bonifica, che finalmente si concretizza dopo anni di sollecitazioni e richieste da parte di cittadini e amministratori. La realizzazione di questo intervento è considerata un segnale di speranza per il futuro della regione, contribuendo alla rigenerazione urbana e alla valorizzazione del territorio.

Il supporto della Regione e del Pnrr

Il finanziamento regionale e i fondi del Pnrr hanno reso possibile questo significativo progetto di bonifica. La Regione Lombardia ha investito risorse sostanziali per garantire che i lavori possano procedere con efficienza e nel rispetto dei tempi programmati. Questa iniziativa rappresenta non solo un dovere, ma anche una responsabilità verso le generazioni future.

L’avvio della bonifica dell’ex discarica Eca di Vimodrone segna un passo cruciale per la creazione di un ambiente più sano e per il rafforzamento della comunità. Grazie alla sinergia tra le istituzioni e il supporto dei cittadini, si auspica che questo intervento possa generare risultati concreti e sostenibili nel lungo periodo.