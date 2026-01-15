Incendio al Padiglione 16 dell’Ospedale Sacco di Milano: Evacuazione Sicura e Senza Feriti

Un incendio scoppiato presso l'ospedale Sacco di Milano ha costretto all'evacuazione di pazienti e personale medico. Fortunatamente, non si registrano feriti.

Questa mattina, il 15, un incendio ha colpito l’ospedale Luigi Sacco di Milano, in particolare il padiglione 16. L’episodio ha creato momenti di preoccupazione e ha reso necessaria un’evacuazione rapida e organizzata di tutti i presenti.

Le fiamme sono divampate intorno alle 10.00, interessando inizialmente l’area dedicata all’Archivio di Diagnostica. In quel momento, numerosi pazienti erano sottoposti a esami e visite mediche, aumentando il rischio di una situazione critica.

Intervento immediato e evacuazione

All’attivazione dell’allerta, il personale dell’ospedale ha avviato prontamente le procedure di evacuazione. In pochi minuti, pazienti e operatori sono stati condotti all’esterno in un clima di sicurezza. Grazie alla prontezza delle azioni intraprese, non si sono registrati feriti né casi di intossicazione da fumo.

Il ruolo dei vigili del fuoco

Circa trenta vigili del fuoco sono stati mobilitati per affrontare l’incendio. Grazie alla loro competenza e rapidità, le fiamme sono state domate rapidamente, evitando che il rogo si propagasse ad altre aree dell’ospedale. Le operazioni di spegnimento e bonifica sono state coordinate con precisione, consentendo di limitare i danni.

Indagini in corso sulle cause dell’incendio

Attualmente, le cause che hanno innescato il rogo sono oggetto di indagine. Gli esperti stanno esaminando attentamente la situazione per comprendere cosa possa aver provocato l’incendio nell’area dell’Archivio di Diagnostica. È fondamentale chiarire la dinamica dell’evento, specialmente in una struttura così delicata come un ospedale.

Le autorità competenti stanno collaborando con il personale dell’ospedale per raccogliere tutte le informazioni necessarie. Nel frattempo, l’attività sanitaria continua a svolgersi regolarmente nelle altre aree della struttura, garantendo che i servizi rimangano accessibili ai pazienti in cerca di assistenza.

Conseguenze sull’attività sanitaria

Nonostante l’incidente, l’ospedale Sacco ha dimostrato notevole resilienza. Le procedure di emergenza sono state attivate in modo efficace, riducendo al minimo il rischio per i pazienti e il personale. La sospensione temporanea delle attività nel padiglione 16 è stata una misura necessaria per garantire la sicurezza di tutti.

La rapida risposta dei vigili del fuoco e del personale sanitario ha permesso di affrontare un’emergenza potenzialmente grave senza conseguenze fatali. L’attenzione ora è rivolta alle indagini per evitare che simili episodi possano ripetersi in futuro.