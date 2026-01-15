Frogs 65ers: La Sinergia tra Legnano e Arona nel Football Americano

Legnano e Arona collaborano nel football americano per dare vita a un progetto innovativo e ambizioso.

La scena del football americano in Italia si caratterizza per un momento di grande fermento, grazie a una nuova alleanza che promette di rivoluzionare il panorama sportivo. Le storiche società Frogs Legnano e Arona 65ers hanno ufficializzato la loro unione, dando vita a una nuova entità chiamata Frogs 65ers. Questa sinergia non solo unisce le forze, ma crea anche un’opportunità unica per elevare entrambe le realtà a nuovi livelli di eccellenza.

Una storia di successi e tradizione

Fondata nel 1977, la squadra dei Frogs Legnano rappresenta una delle realtà pionieristiche del football americano in Italia. Con un palmarès che include sei titoli italiani e un titolo di Campione d’Europa, i Frogs hanno segnato tappe fondamentali nella storia di questo sport. D’altro canto, gli Arona 65ers, nati nel 2010, si sono affermati come un punto di riferimento nel Flag Football, avendo conquistato sei titoli di Campioni d’Italia e due Coppe Italia, insieme a numerosi trofei internazionali.

La sinergia tra le due realtà

Questo nuovo accordo rappresenta il culmine di un lungo percorso di collaborazione e crescita reciproca. L’ingresso degli Arona 65ers all’interno della struttura dei Frogs Legnano offre un’importante opportunità strategica. Sebbene storicamente i Frogs fossero concentrati sul Tackle, negli ultimi anni hanno investito risorse significative nel Flag Football e nei settori giovanili. Grazie a questa fusione, ora possono operare ai massimi livelli in entrambe le discipline, fornendo ai giovani atleti un percorso di crescita completo.

Obiettivi e prospettive future

L’unione tra Frogs e 65ers rappresenta non solo un cambiamento di nomenclatura, ma un’efficace strategia di sviluppo sportivo. La nuova squadra avrà l’opportunità di puntare a traguardi sempre più ambiziosi, grazie a un’organizzazione più robusta e a un supporto consolidato. Con l’esperienza accumulata nel Flag Football, gli Arona 65ers apporteranno un contributo fondamentale, specialmente in vista del debutto olimpico del Flag Football alle Olimpiadi di Los Angeles 2028.

Il presidente dei Frogs Legnano, Ettore Guarneri, ha definito questa unione un passo significativo per il futuro della squadra, affermando: “Questa alleanza è il risultato di un percorso che abbiamo costruito nel tempo. Ci permette di consolidare la nostra presenza nel football americano e di offrire un progetto sportivo solido ai nostri atleti, in particolare ai più giovani.”

Anche Riccardo Robecchi, fondatore degli Arona 65ers, ha espresso entusiasmo per questa nuova fase, dichiarando: “Entrare a far parte dei Frogs Legnano significa dare continuità al nostro lavoro. Con la nostra esperienza nel Flag Football, siamo pronti a cogliere le opportunità che ci si presenteranno, soprattutto con l’avvicinarsi delle Olimpiadi.”

Il modello di crescita sostenibile

Questa collaborazione non si limita a unire i nomi, ma rappresenta una visione condivisa per il futuro del football americano in Italia. Entrambi i club manterranno la loro autonomia nella gestione delle categorie, ma lavoreranno in sinergia per potenziare l’intero movimento sportivo. L’obiettivo è formare internamente i futuri talenti e garantire un percorso di crescita duraturo e sostenibile nel tempo.

In uno sport che, nonostante i progressi, resta ancora di nicchia nel panorama italiano, un’unione di questo tipo offre una nuova speranza di sviluppo e visibilità. Lavorando insieme, Frogs Legnano e Arona 65ers possono creare un ambiente favorevole per i giovani atleti, consentendo loro di aspirare a obiettivi sempre più elevati. La sinergia tra le due realtà rappresenta un’opportunità imperdibile per valorizzare il potenziale del football americano, in un contesto che richiede sempre più professionalità e impegno.