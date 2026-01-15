Eventi e Attività da Non Perdere a Milano nel Weekend del 16-18 Gennaio

Ecco una guida completa agli eventi imperdibili di Milano dal 16 al 18 gennaio 2024. Scopri i migliori eventi, concerti, mostre e attività da non perdere in questa vibrante città. Unisciti a noi per un weekend ricco di cultura, arte e divertimento nel cuore di Milano!

Il weekend dal 16 al 18 gennaio offre un ampio ventaglio di eventi e attività da vivere a Milano. Per chi desidera nuove esperienze o semplicemente vuole godersi la città, questo è il momento ideale per esplorare ogni angolo. Dalla cultura al divertimento, Milano propone qualcosa per tutti.

Mercati e spettacoli per famiglie

Si segnala l’East Market, un evento dedicato al vintage che avrà luogo nel quartiere di Mecenate. Questo mercato rappresenta una festa per gli appassionati del riuso, dove privati e professionisti possono scambiare, vendere e acquistare articoli unici. L’evento si svolge nella giornata di domenica, rendendolo un’ottima opportunità per una visita.

Per le famiglie con bambini, il Teatro Manzoni propone lo spettacolo Hook Capitan Uncino, un’avventura che promette di incantare i più piccoli. Diretto da Pietro Clementi, questo spettacolo costituisce un’importante occasione per riscoprire la magia del teatro insieme ai propri cari.

Attività gratuite e meditazione

Per chi cerca esperienze senza costi, è consigliabile partecipare a The Prism Way, un percorso di meditazione aperto a tutti. Questo evento si tiene presso il The Prism Core Center in Piazza Napoli e rappresenta un’opportunità unica per rilassarsi e riflettere. La partecipazione è gratuita, ma è richiesta la prenotazione.

Mostre ed esposizioni da visitare

Milano è rinomata per le sue mostre artistiche e questo weekend non fa eccezione. Al The Mall di Portanuova è in corso Harry Potter: The Exhibition, un’esperienza immersiva che conduce nel fantastico mondo del celebre mago. I visitatori possono scoprire dettagli sui personaggi, i luoghi e le creature che hanno reso la saga così amata.

Inoltre, presso lo Spazio Ventura continua Claude Monet: The Immersive Experience, dove è possibile immergersi nel vibrante universo del celebre pittore impressionista. Le installazioni digitali danno vita alle sue opere, creando un’atmosfera unica e coinvolgente.

Esplorazioni artistiche e naturalistiche

Il Pac ospita la mostra India. Di bagliori e fughe, un progetto collettivo che analizza le culture del mondo attraverso la lente degli artisti contemporanei. Questo evento rappresenta un viaggio che stimola la curiosità e approfondisce la conoscenza interculturale.

In aggiunta, la mostra Wildlife Photographer of the Year al Museo della Permanente offre l’opportunità di ammirare le immagini premiate della 61ª edizione del concorso indetto dal Natural History Museum di Londra. Si tratta di una celebrazione della bellezza della natura e della fauna selvatica.

Teatro e intrattenimento per tutti

Il Teatro Nazionale ospita l’ultimo weekend di Flashdance: il musical, un evento da non perdere per gli appassionati di danza e musica. Questo spettacolo ha conquistato il pubblico, rendendo necessario affrettarsi per acquistare i biglietti.

Per i più piccoli, il Centro Commerciale Sarca propone una pista di pattinaggio su ghiaccio, aperta per tutto il weekend, offrendo un’opportunità di svago in famiglia. Inoltre, al Muba, sono previsti laboratori creativi per bambini e famiglie, con attività innovative che stimolano la fantasia.

Esperienze sensoriali e artistiche

Non perdere l’occasione di visitare Euphoria-Art is in the air all’Area Milano Sesto. Questa mostra rappresenta un viaggio sensoriale che presenta installazioni gonfiabili monumentali, offrendo un’esperienza interattiva e coinvolgente per adulti e bambini.

Questo weekend a Milano si presenta come un’opportunità per scoprire, divertirsi e immergersi in un mondo di cultura e creatività. Milano offre diverse possibilità, sia per gli appassionati di arte, sia per i genitori in cerca di attività stimolanti per i propri figli, sia per chi desidera semplicemente esplorare la città.