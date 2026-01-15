Alcione Milano vince 2-0 contro il Cittadella: Un trionfo in Serie C

Un'eccezionale prestazione dell'Alcione Milano si traduce in una vittoria fondamentale contro il Cittadella.

Nel campionato di Serie C, l’Alcione Milano ha mostrato un’ottima forma vincendo 2-0 contro il Cittadella, consolidando così la sua posizione in classifica. Questa vittoria arriva dopo un inizio d’anno particolarmente positivo, che ha visto la squadra trionfare anche in trasferta contro la Triestina. L’incontro si è svolto presso il campo di casa dell’Alcione, dove i tifosi hanno potuto assistere a un match avvincente e ben giocato.

Analisi del match

La partita ha avuto un avvio vivace, con il Cittadella che ha cercato di mettere in difficoltà la difesa avversaria. Tuttavia, è stato l’Alcione a prendere il comando del gioco. Nonostante un primo tempo chiuso sul punteggio di 0-0, gli Orange hanno creato numerose occasioni da gol grazie a un gioco incisivo e a una buona lettura delle situazioni di gioco.

Il primo tempo

Il primo tempo ha visto l’Alcione dominare il possesso palla, creando occasioni su occasioni. Dopo un tentativo iniziale del Cittadella, con Rabbi che ha spedito un colpo di testa alto, l’Alcione ha iniziato a premere. La squadra ha mostrato grande intensità, con Morselli e Bright che hanno costretto il portiere avversario, Maniero, a parare tiri ben angolati. Maniero si è dimostrato un vero e proprio baluardo in porta, salvando il risultato con interventi decisivi.

Secondo tempo e i gol decisivi

Nel secondo tempo, l’Alcione ha continuato a mostrare il proprio dominio. Dopo un cambio nel Cittadella, che ha sostituito Barberis con Vita, la squadra di casa è riuscita finalmente a sbloccare il risultato. Al 32′ del secondo tempo, dopo una mischia in area, Ciappellano ha trovato il modo di segnare, portando l’Alcione in vantaggio. Nonostante il Cittadella cercasse di rispondere, l’Alcione ha mantenuto il controllo della partita.

Chiusura della partita

La seconda rete è arrivata nei minuti finali, quando Morselli ha finalizzato un’azione ben orchestrata, chiudendo il match sul 2-0. Questo gol ha rappresentato un chiaro segnale della superiorità della squadra, che ha gestito il finale con sicurezza. L’Alcione ha così ottenuto tre punti fondamentali per la corsa ai playoff, portandosi a quota 33 in classifica e avvicinandosi ulteriormente al Cittadella.

Le dichiarazioni post partita

Dopo la partita, il mister Cusatis ha espresso soddisfazione per la prestazione della squadra. Ha dedicato la vittoria a Lorenzo Tadini, il quale ha recentemente subito una perdita familiare. «Abbiamo giocato ad alto livello su un campo non perfetto», ha dichiarato, sottolineando l’importanza della concentrazione e della capacità di capitalizzare le occasioni create. «Dobbiamo continuare a migliorare nella finalizzazione», ha aggiunto, evidenziando la necessità di chiudere le partite prima possibile.

Il difensore Ciappellano ha commentato la sua prestazione, sottolineando l’onore di marcare attaccanti di esperienza come Falcinelli e la gioia di segnare il suo primo gol della stagione. «È stata una partita difficile, ma abbiamo dimostrato carattere», ha affermato, evidenziando l’importanza di questa vittoria per il morale della squadra.

Questa vittoria rappresenta un chiaro segnale della crescita dell’Alcione, che ora guarda con ottimismo al futuro e alla possibilità di qualificarsi per i playoff. La prossima sfida sarà cruciale per mantenere questo slancio positivo.