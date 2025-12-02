A Milano arriva FEARLESS: l’iniziativa di VAGIN LOVER che unisce sport, musica e impegno sociale

Un progetto che combina sport, musica e attivismo per sensibilizzare la cittadinanza sul tema delle molestie e della violenza contro le donne.

A Milano e in Brianza prende vita FEARLESS, la nuova campagna sociale firmata VAGIN LOVER, GOGOPONIES e con il coinvolgimento della squadra di basket femminile Basket Foxes. Un progetto che combina sport, musica e attivismo per sensibilizzare la cittadinanza sul tema delle molestie e della violenza contro le donne.

Il messaggio: Be a Game Changer e White Mathilda

L’obiettivo è fornire strumenti concreti per riconoscere situazioni rischiose e sapere come agire da testimoni. Il messaggio “Be a Game Changer” vuole spingere soprattutto i più giovani a non rimanere spettatori passivi, promuovendo interventi sicuri e consapevoli negli spazi pubblici. Il percorso educativo si sviluppa online, nelle scuole, nelle palestre e nei locali, coinvolgendo comunità e territori.

Il ricavato della raccolta fondi sarà destinato a White Mathilda, storico centro antiviolenza di Desio con sportelli attivi anche a Seregno e Paderno Dugnano. L’associazione, impegnata dal 2010, offre consulenza psicologica e legale e partecipa a progetti di rete che coinvolgono decine di Comuni del territorio. Tra le iniziative più recenti, “La stanza Luce” realizzata nella caserma dei Carabinieri di Desio e il nuovo progetto nelle carceri monzesi.

Come sostenere la campagna

FEARLESS può essere sostenuta acquistando la maglia speciale indossata dalle Foxes in A2, il cappellino, i copribicchieri riutilizzabili o le box regalo con la bottiglia di VAGIN LOVER. Lo stand della campagna sarà presente a Milano durante il Drag Me To Fest e nelle partite casalinghe delle Foxes a Lissone, ma tutto è acquistabile sullo shop delle GOGOPONIES.

Una proposta che parte dalla Lombardia ma parla a tutti: informarsi, agire, condividere.

