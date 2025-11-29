Il Milano Speed Skating Stadium: Pronto per il Grande Debutto!

L'inaugurazione della nuova arena di pattinaggio veloce a Milano rappresenta un traguardo significativo in vista dei Giochi Olimpici Invernali 2026.

Il Milano Speed Skating Stadium è finalmente pronto ad accogliere atleti e appassionati di sport invernali. Situato all’interno dei padiglioni di Fiera Milano, questo nuovo impianto è il risultato di un lungo processo di ristrutturazione e innovazione, culminato nella sua inaugurazione prevista per il weekend del 29 e 30 novembre.

Dettagli della nuova arena

Con una capacità di 7.500 spettatori, il Milano Speed Skating Stadium vanta una pista olimpica di 400 metri e spazi dedicati a tutte le esigenze tecniche, inclusi spogliatoi e aree di allenamento. I lavori per questo progetto ambizioso hanno riguardato la fusione dei padiglioni 13 e 15, creando una struttura di oltre 35.000 metri quadrati, interamente finanziata dalla Fondazione Fiera Milano.

Un debutto significativo

L’inaugurazione della pista avverrà in concomitanza con la ISU Junior World Cup Speed Skating, un evento che segna un’importante tappa nel processo di preparazione ai Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026. Questo weekend sarà anche caratterizzato da un altro evento, la Milan Games Week & Cartoomics, dimostrando la versatilità del quartiere fieristico nel gestire eventi di diversa natura.

Il futuro della struttura

Francesco Conci, Amministratore Delegato di Fiera Milano, ha dichiarato l’importanza di questo nuovo impianto non solo per le Olimpiadi, ma anche come location per eventi culturali e di intrattenimento. Dopo il termine delle competizioni olimpiche, gli spazi della nuova arena saranno trasformati nel Live Dome, pronto ad ospitare concerti e manifestazioni internazionali.

Un progetto per la comunità

Il Milano Speed Skating Stadium non è solo un impianto sportivo; è un progetto che mira a unire innovazione e sostenibilità. Gli eventi sportivi non solo offrono un’opportunità di intrattenimento, ma diventano anche un’opportunità educativa per le scuole. Durante il weekend di apertura, oltre 4.000 studenti parteciperanno a programmi educativi legati ai valori dello sport.

In vista dei Giochi, Milano si prepara a dimostrare la sua capacità di accogliere eventi di grande importanza. I test event che si svolgeranno nei prossimi giorni permetteranno di mettere alla prova le infrastrutture e i flussi organizzativi, assicurando che tutto sia pronto per l’arrivo di atleti e spettatori da tutto il mondo.

Il pubblico avrà l’opportunità di assistere gratuitamente alle gare del 29 novembre, mentre il giorno successivo sarà possibile acquistare biglietti a prezzi simbolici, rendendo l’evento accessibile a tutti. Questi eventi rappresentano un passo decisivo verso un futuro in cui Milano si affermerà come una delle capitali europee dello sport.