Incendio in fabbrica a Milano: danni ingenti e evacuazione in corso

Un incendio di grandi dimensioni ha colpito una fabbrica a Milano, con evacuazioni e danni significativi.

Milano, 11 novembre 2025 – Un incendio di vaste proporzioni ha colpito una fabbrica nella zona industriale di Milano intorno alle 14:30. Le forze del fuoco sono intervenute tempestivamente per domare le fiamme, mentre gli operai sono stati evacuati in sicurezza.

Sul posto, i vigili del fuoco hanno confermato la presenza di fumi tossici nell’area, costringendo le autorità a evacuare un raggio di 500 metri. Le autorità locali hanno emesso un avviso di emergenza per i residenti nelle vicinanze.

Il direttore della fabbrica ha dichiarato: “Stiamo collaborando con i pompieri per garantire la sicurezza di tutti. È ancora presto per determinare le cause dell’incendio.”

AGGIORNAMENTO ORE 15:00 – I pompieri continuano a lavorare per estinguere le fiamme e raffreddare i materiali esplosivi presenti all’interno della fabbrica. Al momento non ci sono notizie di feriti.

Questo incidente evidenzia la necessità di controlli di sicurezza più rigorosi nelle aree industriali di Milano. Le forze dell’ordine stanno avviando un’indagine per chiarire le cause e le responsabilità dell’accaduto.

