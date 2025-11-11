Come il passaggio a AI search sta cambiando il panorama della SEO

L'era dell'AI search sta ridefinendo il modo in cui le aziende si avvicinano alla SEO e alle strategie di ottimizzazione.

Problema/scenario

Negli ultimi anni, il panorama della ricerca online ha subito un cambiamento radicale a causa dell’introduzione di tecnologie AI, come ChatGPT e Google AI Mode. I dati mostrano un trend chiaro: il tasso di zero-click search è aumentato significativamente, con Google AI Mode che raggiunge un 95% e ChatGPT che si attesta tra il 78% e il 99%.

Questo passaggio ha comportato un crollo del CTR organico, che è diminuito in media del 32% per la prima posizione nei risultati di ricerca. Aziende come Forbes hanno registrato un calo del traffico del -50%, mentre Daily Mail ha visto un decremento del -44%. Tali cambiamenti hanno spinto le aziende ad adattarsi a un nuovo paradigma: dalla visibilità alla citabilità.

Analisi tecnica

La transizione da motori di ricerca tradizionali a motori di risposta AI richiede una comprensione approfondita dei meccanismi tecnici. A differenza dei motori di ricerca, i motori di risposta impiegano modelli di foundation e Retrieval-Augmented Generation (RAG) per fornire risposte più pertinenti e contestualizzate. I modelli fondati, come quelli sviluppati da OpenAI, si concentrano sull’analisi dei dati, mentre i modelli RAG integrano algoritmi di recupero per migliorare l’accuratezza delle informazioni.

Le differenze tra piattaforme quali ChatGPT, Claude e Google AI risiedono nei loro meccanismi di citazione e nella selezione delle fonti. Il grounding si riferisce alla capacità di un modello di associare informazioni a fonti affidabili, mentre i citation patterns determinano il modo in cui le informazioni vengono presentate nelle risposte.

Framework operativo

Fase 1 – Discovery & foundation

Mappare il source landscape del settore per identificare le fonti più rilevanti.

del settore per identificare le fonti più rilevanti. Identificare 25-50 prompt chiave per testare le risposte su ChatGPT, Claude, Perplexity e Google AI Mode.

per testare le risposte su ChatGPT, Claude, Perplexity e Google AI Mode. Impostare Google Analytics 4 con regex per il tracciamento dei bot AI.

Milestone:stabilire una baseline di citazioni rispetto ai competitor.

Fase 2 – Optimization & content strategy

Ristrutturare i contenuti esistenti per renderli AI-friendly .

. Pubblicare contenuti freschi e ottimizzati per il contesto attuale.

Favorire la presenza cross-platform su canali come Wikipedia, Reddit e LinkedIn.

Milestone:completare la pubblicazione di contenuti ottimizzati e la strategia di distribuzione.

Fase 3 – Assessment

Monitorare metriche come brand visibility , website citation rate e traffico referral .

, e . Utilizzare strumenti come Profound , Ahrefs Brand Radar e Semrush AI toolkit .

, e . Condurre test manuali sistematici per valutare l’efficacia dei contenuti.

Fase 4 – Refinement

Iterare mensilmente sui prompt chiave identificati.

Identificare nuovi competitor emergenti nel settore.

Aggiornare contenuti non performanti per aumentare l’engagement.

Espandere su temi che mostranotractionnel mercato.

Checklist operativa immediata

Implementare FAQ con schema markup in ogni pagina importante.

in ogni pagina importante. Utilizzare H1/H2 in forma di domanda per favorire l’ottimizzazione.

Includere un riassunto di 3 frasi all’inizio di ogni articolo.

Verificare l’accessibilità del sito senza JavaScript.

Controllare robots.txt : non bloccare GPTBot, Claude-Web e PerplexityBot.

: non bloccare GPTBot, Claude-Web e PerplexityBot. Aggiornare il profilo LinkedIn con un linguaggio chiaro e pertinente.

Richiedere recensioni fresche su piattaforme come G2 e Capterra.

Pubblicare contenuti su Medium, LinkedIn e Substack per aumentare la visibilità.

Prospettive e urgenza

Il tempo è un fattore cruciale: è essenziale intraprendere azioni immediate per non rimanere indietro in un contesto in continua evoluzione. Le opportunità per i primi ad agire sono notevoli, mentre i rischi per coloro che procrastinano sono considerevoli. Con l’emergere di innovazioni come il Pay per Crawl di Cloudflare, la necessità di adottare una strategia di ottimizzazione per i motori di ricerca basati su intelligenza artificiale è diventata imprescindibile.