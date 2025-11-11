Come il passaggio a AI search sta cambiando il panorama della SEO

L'era dell'AI search sta ridefinendo il modo in cui le aziende si avvicinano alla SEO e alle strategie di ottimizzazione.
Argomenti trattati
Problema/scenario
Negli ultimi anni, il panorama della ricerca online ha subito un cambiamento radicale a causa dell’introduzione di tecnologie AI, come ChatGPT e Google AI Mode. I dati mostrano un trend chiaro: il tasso di zero-click search è aumentato significativamente, con Google AI Mode che raggiunge un 95% e ChatGPT che si attesta tra il 78% e il 99%.
Questo passaggio ha comportato un crollo del CTR organico, che è diminuito in media del 32% per la prima posizione nei risultati di ricerca. Aziende come Forbes hanno registrato un calo del traffico del -50%, mentre Daily Mail ha visto un decremento del -44%. Tali cambiamenti hanno spinto le aziende ad adattarsi a un nuovo paradigma: dalla visibilità alla citabilità.
Analisi tecnica
La transizione da motori di ricerca tradizionali a motori di risposta AI richiede una comprensione approfondita dei meccanismi tecnici. A differenza dei motori di ricerca, i motori di risposta impiegano modelli di foundation e Retrieval-Augmented Generation (RAG) per fornire risposte più pertinenti e contestualizzate. I modelli fondati, come quelli sviluppati da OpenAI, si concentrano sull’analisi dei dati, mentre i modelli RAG integrano algoritmi di recupero per migliorare l’accuratezza delle informazioni.
Le differenze tra piattaforme quali ChatGPT, Claude e Google AI risiedono nei loro meccanismi di citazione e nella selezione delle fonti. Il grounding si riferisce alla capacità di un modello di associare informazioni a fonti affidabili, mentre i citation patterns determinano il modo in cui le informazioni vengono presentate nelle risposte.
Framework operativo
Fase 1 – Discovery & foundation
- Mappare ilsource landscapedel settore per identificare le fonti più rilevanti.
- Identificare25-50 prompt chiaveper testare le risposte su ChatGPT, Claude, Perplexity e Google AI Mode.
- Impostare Google Analytics 4 con regex per il tracciamento dei bot AI.
- Milestone:stabilire una baseline di citazioni rispetto ai competitor.
Fase 2 – Optimization & content strategy
- Ristrutturare i contenuti esistenti per renderliAI-friendly.
- Pubblicare contenuti freschi e ottimizzati per il contesto attuale.
- Favorire la presenza cross-platform su canali come Wikipedia, Reddit e LinkedIn.
- Milestone:completare la pubblicazione di contenuti ottimizzati e la strategia di distribuzione.
Fase 3 – Assessment
- Monitorare metriche comebrand visibility,website citation rateetraffico referral.
- Utilizzare strumenti comeProfound,Ahrefs Brand RadareSemrush AI toolkit.
- Condurre test manuali sistematici per valutare l’efficacia dei contenuti.
Fase 4 – Refinement
- Iterare mensilmente sui prompt chiave identificati.
- Identificare nuovi competitor emergenti nel settore.
- Aggiornare contenuti non performanti per aumentare l’engagement.
- Espandere su temi che mostranotractionnel mercato.
Checklist operativa immediata
- Implementare FAQ conschema markupin ogni pagina importante.
- Utilizzare H1/H2 in forma di domanda per favorire l’ottimizzazione.
- Includere un riassunto di 3 frasi all’inizio di ogni articolo.
- Verificare l’accessibilità del sito senza JavaScript.
- Controllarerobots.txt: non bloccare GPTBot, Claude-Web e PerplexityBot.
- Aggiornare il profilo LinkedIn con un linguaggio chiaro e pertinente.
- Richiedere recensioni fresche su piattaforme come G2 e Capterra.
- Pubblicare contenuti su Medium, LinkedIn e Substack per aumentare la visibilità.
Prospettive e urgenza
Il tempo è un fattore cruciale: è essenziale intraprendere azioni immediate per non rimanere indietro in un contesto in continua evoluzione. Le opportunità per i primi ad agire sono notevoli, mentre i rischi per coloro che procrastinano sono considerevoli. Con l’emergere di innovazioni come il Pay per Crawl di Cloudflare, la necessità di adottare una strategia di ottimizzazione per i motori di ricerca basati su intelligenza artificiale è diventata imprescindibile.