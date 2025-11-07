Tragedia: Martino Lunardi scompare a soli 38 anni a causa di un malore improvviso

Un dramma che colpisce profondamente la comunità: Martino Lunardi, contradaiolo di 38 anni, perde la vita a causa di un malore improvviso.

La notizia della scomparsa di Martino Lunardi, un giovane di soli 38 anni, ha sconvolto la comunità di San Vittore Olona e la contrada di Sant’Ambrogio a Legnano. Martino, conosciuto e apprezzato per il suo impegno, è venuto a mancare a causa di un improvviso malore che lo ha colto nella sua abitazione nella notte.

Intorno all’1.30 di notte, Martino ha accusato un grave arresto cardiaco mentre si trovava nella sua casa in via 24 Maggio, nei pressi della scuola media. La madre, che lavora come infermiera presso l’ospedale di Legnano, ha subito tentato di soccorrerlo praticandogli un massaggio cardiaco, dimostrando grande prontezza e professionalità in un momento così drammatico.

Intervento dei soccorsi

Dopo i primi tentativi di rianimazione, è giunta sul posto un’equipe dell’automedica, che ha continuato le manovre di emergenza. Martino è stato intubato e trasportato d’urgenza all’ospedale di Legnano, dove i medici hanno fatto il possibile per salvarlo. Purtroppo, nonostante gli sforzi, il giovane ha perso la vita nel pomeriggio, precisamente alle 18.

Un giovane amato dalla comunità

La scomparsa di Martino ha lasciato un vuoto incolmabile tra amici e familiari. Era un contradaiolo appassionato, sempre attivo nelle celebrazioni e nelle attività della sua contrada, Sant’Ambrogio. La sua dedizione e il suo spirito vivace sono stati un esempio per molti, e la sua perdita rappresenta un grande dolore per tutti coloro che lo conoscevano.

Funerale e omaggio

Il funerale di Martino Lunardi sarà celebrato il prossimo lunedì alle 10.30 presso la chiesa parrocchiale di San Vittore Olona. La comunità è invitata a partecipare per dare l’ultimo saluto a un giovane che ha lasciato un segno indelebile nei cuori di chi lo ha amato. La cerimonia sarà un momento di riflessione e ricordo, non solo della sua vita, ma anche del suo spirito combattivo e della sua generosità.

In questi momenti di grande tristezza, è importante unirsi come comunità per sostenere la famiglia di Martino e onorare la sua memoria. La vicinanza e il supporto reciproco sono fondamentali per affrontare il dolore della perdita e per ricordare i bei momenti trascorsi insieme a lui.