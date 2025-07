Scopri il Rugby Sound Festival: un viaggio musicale imperdibile

Dal 1999, il Rugby Sound Festival è una celebrazione della musica e dello spirito di comunità, con un calendario ricco di artisti e eventi imperdibili.

Il Rugby Sound Festival, nato nel 1999, si è affermato come uno degli eventi estivi più attesi in Italia. E dove si svolge? All’Isola del Castello di Legnano, un luogo incantevole che accoglie non solo gli appassionati di rugby, ma anche tutti gli amanti della musica. Con una programmazione ricca e variegata, questo festival riesce a unire diverse generazioni attraverso concerti indimenticabili e momenti di condivisione. E per il 2025, si preannuncia un’edizione che supererà le aspettative, celebrando la musica in tutte le sue forme. Chi non vorrebbe far parte di un evento così straordinario?

Un programma ricco di emozioni

La ventiquattresima edizione del Rugby Sound Festival prenderà il via il 3 luglio con la storica band CCCP – Fedeli alla Linea, pronta a riportare sul palco la sua musica iconica. Il giorno successivo, il 4 luglio, sarà la volta dei PUNKREAS, che festeggeranno trent’anni del loro album “Paranoia e Potere”, un evento carico di energia e nostalgia. Ma non finisce qui: la serata vedrà anche l’esibizione di DEROZER e BAMBOLE DI PEZZA, promettendo di dare il via a un festival esplosivo.

Il 5 luglio, sarà un tuffo negli anni ’90 con un party dedicato a un decennio che ha lasciato un segno indelebile nella cultura pop. È un invito a tornare indietro nel tempo, a cantare e ballare insieme sotto il cielo estivo di Legnano. E il 6 luglio, ci sarà un cambio di registro con sonorità urban, grazie a KID YUGI e altri artisti emergenti, una serata pensata per i giovani e per chi ama le nuove tendenze musicali.

Il 10 luglio, CISCO porterà sul palco il suo repertorio, celebrando i trent’anni di un album che ha fatto la storia. Questo concerto gratuito, su prenotazione, sarà un’opportunità imperdibile per rievocare ricordi e condividere la passione per la musica. La settimana culminerà il 11 luglio con il tanto atteso DEEJAY TIME, un momento che riunirà i DJ più amati per un viaggio tra successi intramontabili.

Ritorni e nuove scoperte

Il 12 luglio, il festival accoglierà TEENAGE DREAM, un party che ha già conquistato il cuore di molti, con la partecipazione di LAURA ESQUIVEL. Poi, il 15 luglio, sarà la volta di ANNA, l’artista femminile più ascoltata del 2024, il cui concerto si preannuncia sold-out. ANNA rappresenta perfettamente come la musica possa unire e ispirare, avendo ottenuto riconoscimenti internazionali e un grande seguito di fan. Tu sei pronto a partecipare a un evento così atteso?

Il 17 luglio, due artisti di tendenza, NASKA e FUCKYOURCLIQUE, si esibiranno in un doppio concerto che promette di essere uno dei punti salienti del festival. NASKA, con il suo stile provocatorio, e FUCKYOURCLIQUE, che ha catturato l’attenzione del pubblico con i suoi brani virali, si preparano a far vibrare il pubblico legnanese. Infine, il 18 luglio, GUÉ chiuderà il festival con una celebrazione della sua carriera, un evento che i fan non possono assolutamente perdere.

Un evento che va oltre la musica

Il Rugby Sound Festival non è solo un insieme di concerti; è un evento che celebra il valore della comunità e dello sport. Con il patrocinio del Comune di Legnano e l’organizzazione di Rugby Parabiago e Shining Production, questo festival rappresenta un modello di come la musica possa unire le persone, proprio come il rugby. La location, l’Isola del Castello, offre un’atmosfera unica, e ogni anno il festival riesce a sorprendere con la sua programmazione e le sue iniziative. È questo il tipo di evento che ti fa sentire parte di qualcosa di speciale, non credi?

Inoltre, non mancheranno gli aftershow gratuiti, che offriranno ulteriori occasioni di divertimento. L’idea è quella di creare un ambiente inclusivo, dove chiunque possa sentirsi parte di un qualcosa di speciale. La tradizione di accogliere artisti emergenti e affermati rende il Rugby Sound un evento imperdibile per chi ama la musica.

In conclusione, il Rugby Sound Festival è un appuntamento da non perdere, non solo per la qualità degli artisti che si esibiscono, ma per l’atmosfera di festa e condivisione che riesce a creare. È un festival che continua a crescere e a innovarsi, mantenendo salde le sue radici nella musica e nello sport. Ci vediamo a Legnano!