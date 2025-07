Lezioni di sicurezza e gestione del rischio dalla Torre Hadid di Milano

Il cedimento dell'insegna della Torre Hadid offre spunti importanti sulla gestione della sicurezza e del rischio in contesti urbani.

Il recente cedimento dell’insegna “Generali” sulla Torre Hadid a CityLife, Milano, ha acceso un faro su interrogativi cruciali riguardanti la sicurezza degli edifici e la gestione dei rischi nelle aree urbane. Mentre ci prepariamo a ripristinare la normalità nella zona, è fondamentale soffermarci su cosa sia andato storto e quali misure preventive avrebbero potuto evitare questo incidente. In un’epoca in cui l’innovazione edilizia avanza a ritmo serrato, la sicurezza non può e non deve essere un aspetto trascurabile.

Un’analisi dei fatti e dei numeri

Durante la conferenza stampa dei vigili del fuoco, è emerso che il cedimento non è stato provocato dal caldo estremo, ma da una rottura di una struttura reticolare. Questo evento ci ricorda che, nonostante le tecnologie all’avanguardia e i materiali innovativi, è imprescindibile un monitoraggio costante delle condizioni strutturali. E i dati parlano chiaro: il 30% degli incidenti che avvengono in contesti urbani è attribuibile a carenze strutturali. Un numero che non possiamo certo permetterci di ignorare, giusto?

Dopo 48 ore dall’incidente, la messa in sicurezza è stata finalmente completata, ma questo solleva interrogativi su quanto siano adeguate le procedure di manutenzione attuate. Le autorità hanno installato nuovi vincoli strutturali, un’azione necessaria, ma che risulta insufficiente se non accompagnata da una cultura della sicurezza in grado di coinvolgere tutti gli attori del processo edilizio. Non sarebbe più efficace integrare la sicurezza nel DNA di ogni progetto?

Case study: cosa possiamo imparare dai fallimenti

Ho visto troppe startup e progetti edilizi fallire a causa di una scarsa gestione del rischio. Prendiamo ad esempio un famoso caso di crollo di un grattacielo in una metropoli americana, dove la mancanza di controlli regolari e di un monitoraggio adeguato ha portato a conseguenze devastanti. In quella circostanza, le autorità avevano trascurato l’importanza di audit strutturali regolari, un errore con ripercussioni a lungo termine. Chiunque abbia lanciato un prodotto sa che il PMF (Product-Market Fit) non si limita a soddisfare le esigenze dei clienti, ma implica anche la garanzia che il prodotto stesso non presenti rischi.

Il crollo della Torre Hadid non è un episodio isolato, ma piuttosto un campanello d’allarme per l’intero settore edilizio. I dati di crescita del mercato immobiliare, spesso enfatizzati, non possono prescindere da un’adeguata considerazione della sicurezza. Se vogliamo costruire edifici di successo, dobbiamo prima gettare solide basi di sicurezza e affidabilità. È un concetto che sembra semplice, eppure è così spesso dimenticato.

Lezioni pratiche per founder e project manager

Per i founder e i project manager, la lezione più importante da trarre è che la sicurezza deve essere un aspetto centrale in ogni fase del ciclo di vita di un progetto. Investire in audit e controlli regolari non è solo una spesa, ma un investimento nella reputazione e nella sostenibilità del business. La formazione continua del personale riveste un’importanza cruciale: le nuove generazioni di ingegneri e architetti devono essere educate non solo sulle ultime tecnologie, ma anche sull’importanza della sicurezza strutturale e della gestione dei rischi. Solo così potremo realmente progredire nella costruzione di edifici sicuri e durevoli.

Takeaway azionabili

1. Implementare controlli strutturali regolari e audit per prevenire incidenti.

2. Formare il personale su pratiche di sicurezza e gestione del rischio.

3. Creare una cultura aziendale incentrata sulla sicurezza in ogni fase del progetto.

4. Utilizzare dati e statistiche per supportare decisioni informate sulla sicurezza.

Il cedimento della Torre Hadid non deve essere solo un evento da dimenticare, ma un’opportunità per rivedere e migliorare le nostre pratiche di sicurezza. Investire nella sicurezza oggi significa proteggere non solo il nostro business, ma anche le vite e la fiducia dei nostri clienti. Non è forse ora di fare un cambiamento concreto?