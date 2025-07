La tecnologia al servizio della lotta all’abusivismo a Milano

Un nuovo protocollo a Milano promette di combattere l'abusivismo nel trasporto: ecco come la tecnologia gioca un ruolo chiave.

Negli ultimi anni, il tema dell’abusivismo nel trasporto privato ha assunto proporzioni sempre più rilevanti, non solo a Milano, ma in molte città italiane. La domanda che ci dobbiamo porre è: come possono le autorità locali affrontare questo problema in modo efficace, evitando misure emergenziali che spesso si rivelano inefficaci? A Milano, la risposta sembra essere quella di puntare sulla tecnologia e su un accordo innovativo tra tassisti e noleggiatori con conducente (Ncc) per combattere l’illegalità nel settore.

Analisi dei numeri e delle misure in campo

Il nuovo protocollo, ancora in fase di definizione, si propone di affrontare l’abusivismo attraverso un approccio sistematico e ben coordinato. I dati di crescita nel settore del trasporto privato raccontano una storia diversa: mentre il mercato dei taxi continua a lottare per mantenere la propria quota, i Ncc stanno guadagnando terreno in modo significativo. Questo porta a una competizione che, se non regolamentata, può sfociare in pratiche illegali. La sinergia tra i vari attori coinvolti è fondamentale per garantire un ambiente di lavoro equo e sostenibile.

Il documento che verrà discusso il 9 luglio a Palazzo Diotti coinvolge numerosi stakeholder: Comune, Prefettura, sindacati dei tassisti e rappresentanti dei Ncc. L’idea centrale è quella di intensificare i controlli, non solo per colpire chi opera al di fuori delle regole, ma anche per fermare chi promuove e alimenta questo sistema illegale. Questo richiede un’analisi approfondita delle piattaforme digitali che gestiscono i trasporti, oltre a misure di sorveglianza più incisive.

Un caso studio di collaborazione e tensioni

È interessante notare che, mentre la volontà di collaborare esiste, le tensioni tra tassisti e noleggiatori sono palpabili. I tassisti, infatti, chiedono azioni più incisive contro chi, pur non essendo autorizzato, opera liberamente in città. Dall’altra parte, i noleggiatori esprimono preoccupazioni riguardo all’equilibrio delle misure e attendono chiarimenti legali, evidenziando come la regolamentazione debba essere equa per tutti gli attori coinvolti.

Ho visto troppe startup fallire proprio a causa di una mancanza di comunicazione e supporto reciproco tra i vari attori coinvolti. È essenziale che il protocollo riesca a trovare un punto di equilibrio, per garantire che chi lavora nel rispetto delle regole possa continuare a farlo senza timori e che chi opera nell’illegalità venga perseguito. Questo non è solo una questione di legalità, ma anche di sostenibilità del settore nel lungo termine.

Lezioni pratiche per i leader del settore

Per i leader del settore, ci sono diverse lezioni da apprendere da questa situazione. Innanzitutto, è fondamentale avere una visione chiara e condivisa. Chiunque abbia lanciato un prodotto sa che la comunicazione è la chiave per il successo. Sviluppare relazioni forti tra i diversi attori può fare la differenza tra una soluzione efficace e un fallimento. Inoltre, è cruciale fare affidamento sui dati per guidare le decisioni. L’uso dei dati provenienti dalle telecamere di sorveglianza nelle aree B e C di Milano rappresenta un passo nella giusta direzione, ma la loro attuazione deve essere gestita in modo etico e trasparente.

Infine, l’approccio alla regolamentazione deve essere proattivo e non reattivo. Anticipare le problematiche e lavorare per creare un ambiente di lavoro sano e competitivo è essenziale per evitare la proliferazione dell’abusivismo. Solo così si potrà garantire la sostenibilità del business nel lungo periodo.