Città fantasma: come affrontare il problema degli alloggi sfitti in Lombardia

Un numero crescente di alloggi pubblici in Lombardia resta inutilizzato mentre cresce la domanda di case a canone sostenibile.

In Lombardia, c’è un fenomeno che merita davvero attenzione: l’aumento esponenziale delle case vuote. Stiamo parlando di ben 38.000 alloggi sfitti nel 2024, una cifra che fa riflettere in un contesto in cui la domanda di case a canone sostenibile è in continua crescita. Ma come è possibile che ci siano così tante porte chiuse in una regione che dovrebbe garantire a tutti un’abitazione dignitosa? Questo è un interrogativo che non possiamo ignorare.

Un’analisi dei numeri di business

I dati parlano chiaro: secondo le informazioni raccolte dal Partito Democratico, le case sfitte in Lombardia sono passate da 19.534 nel 2022 a oltre 38.000 nel 2024. Questo incremento di 5.662 unità rispetto all’anno precedente è un campanello d’allarme, soprattutto considerando che gran parte di queste abitazioni è gestita da Aler, l’agenzia lombarda per l’edilizia residenziale pubblica. Milano, con 17.675 alloggi sfitti, rappresenta il caso più emblematico, ma il problema non riguarda solo il capoluogo; si estende a tutta la regione, dove molte amministrazioni comunali faticano a sostenere i costi di manutenzione e ristrutturazione.

La situazione si complica ulteriormente quando si considerano le direttive regionali che escludono dal conteggio migliaia di alloggi non ancora riassegnati per motivi tecnici o burocratici. Questo significa che i numeri reali potrebbero essere ancora più allarmanti. Chiunque abbia esperienza nel settore immobiliare sa che un alto tasso di vacanza non è solo un problema sociale, ma un chiaro indicatore di inefficienza e di potenziali perdite economiche. E allora, cosa si può fare per invertire questa tendenza?

Case study: Milano e oltre

Milano è un microcosmo della crisi abitativa lombarda. Con oltre 11.500 alloggi sfitti in gestione Aler, la città si trova di fronte a un grave dilemma: come utilizzare questo patrimonio immobiliare in modo efficiente? La risposta della politica è stata finora quella di stanziare 22 milioni di euro per supportare le famiglie in difficoltà, una mossa che, sebbene sia lodevole, non affronta il problema centrale delle abitazioni vuote. Questa situazione non è isolata; si riscontrano difficoltà simili in molte altre città della regione, dove la scarsità di risorse e la mancanza di coordinamento tra enti locali complicano ulteriormente la questione.

Ho visto troppe startup fallire per non riconoscere i segnali di inefficienza e mancanza di chiarezza. Gestire un patrimonio immobiliare così vasto richiede non solo risorse, ma anche una visione strategica che vada oltre le soluzioni temporanee. Le politiche abitative devono essere sostenibili e mirate a un reale miglioramento della situazione, non solo a tappare i buchi. E tu, che idea ti sei fatto sulla questione?

Lezioni pratiche per i decisori politici

Le esperienze passate ci insegnano che le soluzioni semplicistiche non funzionano. È fondamentale adottare un approccio olistico che consideri non solo il numero di alloggi disponibili, ma anche il contesto socioeconomico delle famiglie in attesa. Serve un piano d’azione che integri investimenti in manutenzione, maggiore trasparenza nella gestione degli alloggi e politiche abitative a lungo termine. Ma come possiamo assicurare che queste politiche siano efficaci?

Inoltre, è cruciale coinvolgere le comunità locali nel processo decisionale. Spesso, chi vive in queste aree ha idee preziose su come rendere la propria comunità più vivibile. Le politiche devono essere costruite attorno a queste informazioni, creando un ciclo virtuoso di feedback e miglioramento continuo. Non è ora di ascoltare chi vive realmente la realtà locale?

Takeaway azionabili

Per affrontare la crisi degli alloggi sfitti in Lombardia, è necessario:

Analizzare i dati di occupazione e vacanza per identificare le aree critiche.

Implementare strategie di manutenzione e ristrutturazione sostenibili.

Incoraggiare la partecipazione della comunità locale nella pianificazione abitativa.

Stabilire un approccio a lungo termine che vada oltre le soluzioni temporanee.

Solo così potremo sperare di risolvere un problema che non è solo immobiliare, ma profondamente sociale. La sfida è grande, ma le soluzioni esistono; sta a noi metterle in pratica.