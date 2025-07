Sanità in Lombardia: i problemi irrisolti del CUP unico e nuove nomine

Un'analisi sulle difficoltà del CUP unico e le nuove nomine nella sanità lombarda.

Sanità pubblica in Lombardia: un’analisi necessaria

In un momento in cui la sanità pubblica è sotto i riflettori, i recenti sviluppi nel Consiglio regionale della Lombardia pongono interrogativi sulla capacità di risposta delle istituzioni. La seduta del 1 luglio ha messo in luce una serie di problematiche irrisolte, dalle nomine politiche ai ritardi nel funzionamento del Centro Unico di Prenotazione (CUP). Questi temi non solo influenzano la vita quotidiana dei cittadini lombardi, ma sollevano anche preoccupazioni sulla gestione delle risorse e sull’efficacia delle politiche sanitarie attuali. Che futuro ci aspetta, quindi, se le basi non vengono messe in modo solido?

Ritardi e promesse non mantenute: il caso del CUP unico

Uno dei punti focali del dibattito è stato il funzionamento del CUP unico regionale. Nonostante le promesse, l’assessore al Welfare, Guido Bertolaso, ha confermato che il sistema non sarà operativo prima della fine della legislatura. Questa dichiarazione ha sollevato le ire del capogruppo del PD, Pierfrancesco Majorino, il quale ha messo in evidenza i ritardi accumulati e il rischio di un “vuoto contrattuale e organizzativo”. Problemi di questa natura non sono rari; ho visto troppe startup fallire per mancanza di pianificazione e di tempistiche realistiche. Ma perché non impariamo dalle esperienze passate?

Il piano di implementazione, che prevede una graduale attivazione del CUP in tutte le ASST lombarde, è un esempio di come le buone intenzioni possano scontrarsi con la realtà. I dati di crescita raccontano una storia diversa: l’assenza di un piano strategico chiaro e di investimenti adeguati può portare a un aumento del churn rate tra gli utenti, che si sentiranno abbandonati dai servizi pubblici. Non è forse giunto il momento di fare una riflessione profonda su come investiamo le risorse nella sanità?

Le nuove nomine e le sfide politiche

Parallelamente alla questione del CUP, è emersa la nomina di Giovanni Bozzetti alla presidenza di Fondazione Fiera Milano, una scelta che ha suscitato opinioni contrastanti. Se da un lato Christian Garavaglia di Fratelli d’Italia ha espresso soddisfazione, dall’altro Majorino ha criticato i tempi della sostituzione di Pazzali, suggerendo che la reazione della Regione è stata tardiva e inadeguata di fronte a problematiche già note. Chiunque abbia lanciato un prodotto sa che la reattività è cruciale per mantenere la fiducia del pubblico. Ma cosa accade quando le scelte vengono fatte con il freno a mano tirato?

La questione delle tempistiche è fondamentale: ritardi nell’assunzione di responsabilità possono comportare una perdita di credibilità. In un contesto aziendale, ciò si traduce in un aumento del Customer Acquisition Cost (CAC) e in una diminuzione della Lifetime Value (LTV). Le organizzazioni devono imparare a gestire le crisi in modo proattivo, non reattivo. È chiaro che le scelte politiche devono essere allineate con le esigenze reali della popolazione, ma come possiamo garantire che questo avvenga?

Lezioni pratiche per i decisori e i founder

Le recenti discussioni in Lombardia offrono spunti preziosi per chi opera nel settore pubblico e privato. Prima di tutto, è essenziale stabilire obiettivi chiari e realistici. Le promesse fatte senza una pianificazione adeguata possono portare a delusioni e a un aumento del churn rate. Secondariamente, la trasparenza deve essere al centro delle politiche, come dimostrato dagli strumenti di monitoraggio presentati per le Olimpiadi Milano-Cortina 2026. La comunicazione aperta permette di mantenere alta la fiducia del pubblico e di evitare malintesi. Non credi che una maggiore trasparenza possa farci avvicinare alla soluzione?

Infine, è vitale che i leader siano pronti a prendere decisioni in tempi rapidi. In un mondo in continua evoluzione, le opportunità possono scomparire rapidamente. La capacità di adattarsi e di rispondere in modo efficace può fare la differenza tra il successo e il fallimento di un’iniziativa. Quindi, quali sono le azioni concrete che possiamo intraprendere per garantire una sanità pubblica più efficiente?

