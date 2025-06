Scuola e occupazione: come colmare il gap tra formazione e mercato

Esploriamo le sfide della formazione professionale e del mercato del lavoro, analizzando strategie per un futuro migliore.

In un contesto economico in continua evoluzione, ti sei mai chiesto perché ci sia un gap così evidente tra il mondo della formazione e quello del lavoro? La puntata di questa sera di “Economia&Territori” si propone di approfondire queste tematiche, portando in studio esperti del settore per discutere le strategie necessarie a colmare questa lacuna. In un periodo in cui le imprese lamentano la mancanza di lavoratori qualificati, è essenziale analizzare le cause e le possibili soluzioni.

Un disallineamento preoccupante

La realtà è che il mercato del lavoro sta cambiando rapidamente, e con esso le competenze richieste. Come sottolinea Alessandro Fermi, Assessore all’Università, Ricerca e Innovazione di Regione Lombardia, è fondamentale un aggiornamento costante dei programmi formativi. “Abbiamo un disallineamento tra ciò che serve al mercato del lavoro e ciò che viene insegnato nelle scuole. Negli ultimi 15 anni, questo gap ci è costato quasi 20 punti di competitività rispetto alla Germania,” afferma Fermi. Ma cosa significa tutto questo per i giovani e le aziende? I dati mostrano chiaramente che la formazione non sempre segue le esigenze reali delle aziende, creando un circolo vizioso di disoccupazione giovanile e mancanza di talenti nel settore produttivo.

Il problema si complica ulteriormente con il fenomeno dell’inverno demografico, che riduce il numero di giovani disponibili per entrare nel mercato del lavoro. È fondamentale quindi incentivare i ragazzi a scegliere percorsi formativi in linea con la domanda del mercato. Le aziende devono collaborare attivamente con gli istituti di formazione per garantire che i programmi siano aggiornati e pertinenti. Chiunque abbia lanciato un prodotto sa che adattarsi alle esigenze del mercato è la chiave del successo.

Il ruolo delle associazioni di formazione

Angelo Candiani, presidente di ASLAM, rappresenta una delle realtà che cercano di affrontare questa sfida. ASLAM è un ente di formazione accreditato che si propone di insegnare professioni richieste dal mercato, con un approccio pratico e orientato alle esigenze delle aziende. Candiani evidenzia come la formazione professionale non debba limitarsi alla teoria, ma debba includere esperienze pratiche che preparino i giovani al mondo del lavoro. Ma come possiamo rendere la formazione più efficace?

La formazione deve essere un ponte tra il mondo accademico e quello professionale e in questo senso le associazioni come ASLAM giocano un ruolo cruciale. Offrendo corsi e programmi che rispondono direttamente alle richieste delle imprese, possono aiutare a ridurre il divario di competenze e favorire l’occupazione. Inoltre, la collaborazione con le aziende consente di creare un feedback loop che migliora continuamente i programmi formativi. Non è solo una questione di avere un diploma, ma di avere le competenze giuste per entrare nel mercato del lavoro.

Lezioni per il futuro

Le sfide del disallineamento tra formazione e mercato del lavoro non sono insormontabili. Tuttavia, richiedono impegno e collaborazione tra istituzioni, aziende e giovani. È fondamentale che i programmi di studio siano costantemente rivisitati e adattati alle esigenze economiche in evoluzione. Le aziende devono essere pronte a investire nel futuro dei giovani, non solo offrendo opportunità di lavoro, ma anche contribuendo alla formazione e allo sviluppo delle competenze necessarie. I dati di crescita raccontano una storia diversa: la preparazione dei giovani è cruciale per il successo delle imprese.

In conclusione, il disallineamento tra scuola e lavoro è un problema che deve essere affrontato con urgenza. La capacità di rispondere a queste sfide determinerà non solo il futuro dei giovani, ma anche la competitività delle imprese e dell’intero sistema economico. Ecco perché è fondamentale un dialogo aperto e costruttivo tra tutti gli attori coinvolti. Non perdiamo l’occasione di costruire un futuro migliore insieme!