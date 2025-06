Aggiornamenti sulle chiusure della tangenziale nord di Milano

Preparati a percorsi alternativi: ecco le chiusure sulla tangenziale nord di Milano.

La tangenziale nord di Milano, un’arteria fondamentale per il traffico cittadino, è attualmente sotto i ferri per alcuni lavori di riqualifica, in particolare quelli legati alle barriere antirumore. Ma cosa significa tutto questo per te, automobilista milanese o visitatore occasionale? Tieni presente che ci saranno alcune chiusure programmate che potrebbero influenzare i tuoi spostamenti. Essere informati è cruciale per evitare inconvenienti durante i tuoi viaggi quotidiani.

Dettagli sulle chiusure programmate

Le chiusure verranno attuate in orari specifici e riguarderanno tratti selezionati della tangenziale. Ecco un riepilogo di quando e dove si verificheranno queste restrizioni:

Dal 30 giugno al 1 luglio: Dalle 22:00 alle 5:00, chi percorre la tangenziale nord (A52) da Monza verso Rho dovrà uscire obbligatoriamente allo svincolo di Bollate Novate. Dopo l’uscita, sarà necessario rientrare dallo stesso svincolo per proseguire il viaggio verso Rho.

Dal 2 luglio al 3 luglio: Dalle 21:00 alle 5:00, chi proviene dalla tangenziale est (A51) troverà chiuso il ramo di immissione sul Raccordo di Baranzate verso Rho. Come alternativa, ti consiglio di proseguire sul Raccordo Fiera Milano (R37), uscire e rientrare dallo svincolo di Mazzo di Rho.

Nuovo intervento il 3 luglio: Dalle 22:00 alle 5:00, saranno in vigore le stesse restrizioni per chi percorre la tangenziale nord (A52) da Monza verso Rho, come descritto in precedenza.

Il 4 luglio: Dalle 21:00 alle 5:00, chi proviene dalla tangenziale est (A51) non potrà accedere al Raccordo di Baranzate verso Rho, con la stessa alternativa del giorno precedente.

Ultimo intervento il 5 luglio: Dalle 22:00 alle 5:00, chi percorre la tangenziale nord (A52) da Monza verso Rho dovrà seguire le stesse indicazioni di uscita obbligatoria a Bollate Novate.

Impatto sul traffico e percorsi alternativi

Queste chiusure si protrarranno per diverse notti e, sebbene siano programmate in orari notturni per limitare i disagi, potrebbero comunque causare congestionamenti e ritardi. Chiunque abbia mai affrontato il traffico milanese sa quanto possa essere frustrante. Pertanto, è fondamentale pianificare in anticipo e considerare percorsi alternativi. Potresti valutare l’utilizzo di strade locali o altre tangenziali per evitare le chiusure.

Ad esempio, se provieni dalla tangenziale est, potresti pensare di utilizzare il Raccordo Fiera Milano per bypassare le chiusure sul Raccordo di Baranzate. Essere preparati e informati sulle deviazioni ti aiuterà a minimizzare i ritardi e a mantenere un flusso di traffico più regolare. Non dimenticare: la chiave per un viaggio tranquillo è la pianificazione!

Conclusioni e suggerimenti utili

Essere a conoscenza di queste chiusure è fondamentale per chiunque utilizzi la tangenziale nord di Milano. I lavori di riqualifica delle barriere antirumore sono certamente necessari per migliorare la qualità della vita dei residenti, ma è altrettanto importante che gli automobilisti siano informati per evitare inconvenienti. Ti consiglio di monitorare gli aggiornamenti sulle strade e di ascoltare le notizie locali: può davvero fare la differenza nella pianificazione dei tuoi viaggi.

Infine, la preparazione e la flessibilità sono essenziali per affrontare queste situazioni. Considera di partire con un po’ di anticipo e di esplorare percorsi alternativi: questo può essere il segreto per trasformare un viaggio potenzialmente stressante in un’esperienza più serena. Buon viaggio!