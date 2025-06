Chiusure stradali notturne: dettagli sui lavori su A7 e A54

Preparati ai lavori notturni su A7 e A54: ecco il calendario e come evitare i disagi.

Quando si parla di lavori stradali, una domanda si fa strada nella mente di molti: quanto tempo perderò? I lavori notturni programmati sulle autostrade A7 Milano-Genova e A54 Tangenziale di Pavia sono stati un vero e proprio argomento di discussione tra gli automobilisti, soprattutto in relazione alle chiusure previste. Ecco perché è fondamentale conoscere il calendario esatto e le alternative per evitare congestionamenti e disagi. Analizziamo insieme i dettagli di questi lavori e le loro implicazioni per chi si mette in viaggio su queste importanti arterie stradali.

Chiusure programmate sulla A7 Milano-Genova

La A7, un’importante arteria che collega Milano a Genova, subirà diverse chiusure notturne per lavori di pavimentazione. Ecco il calendario delle chiusure:

Lunedì 23 Giugno dalle ore 22:00 a Martedì 24 Giugno ore 6:00: Chiusura della carreggiata nord tra i caselli di Bereguardo e Binasco. Il traffico sarà deviato sulla viabilità ordinaria per l’ingresso alla A7 allo svincolo di Binasco.

Chiusura della carreggiata nord tra i caselli di Bereguardo e Binasco. Il traffico sarà deviato sulla viabilità ordinaria per l’ingresso alla A7 allo svincolo di Binasco. Martedì 24 Giugno dalle ore 22:00 a Mercoledì 25 Giugno ore 6:00: Chiusura del ramo di svincolo in uscita per Gropello Cairoli e contestuale chiusura del ramo di svincolo in entrata da Gropello. Percorsi alternativi saranno indirizzati verso i caselli di Bereguardo e Casei Gerola.

Chiusura del ramo di svincolo in uscita per Gropello Cairoli e contestuale chiusura del ramo di svincolo in entrata da Gropello. Percorsi alternativi saranno indirizzati verso i caselli di Bereguardo e Casei Gerola. Mercoledì 25 Giugno dalle ore 22:00 a Giovedì 26 Giugno ore 6:00: Chiusura del ramo in uscita per Gropello Cairoli da carreggiata sud. Il traffico sarà deviato allo svincolo di Bereguardo.

Chiusura del ramo in uscita per Gropello Cairoli da carreggiata sud. Il traffico sarà deviato allo svincolo di Bereguardo. Venerdì 27 Giugno dalle ore 22:00 a Sabato 28 Giugno ore 6:00: Chiusura del ramo di svincolo in uscita per Bereguardo da carreggiata nord. Il percorso alternativo prevede la deviazione al casello di Gropello Cairoli.

Queste chiusure notturne sono state programmate per ridurre il traffico diurno e minimizzare i disagi, ma è sempre consigliabile controllare le condizioni del traffico prima di mettersi in viaggio.

Chiusure sulla A54 Tangenziale di Pavia

La A54, un altro snodo cruciale per la viabilità nella zona di Pavia, subirà anch’essa delle chiusure. Le operazioni di manutenzione della pavimentazione richiederanno:

Martedì 24 Giugno dalle ore 22:00 a Venerdì 27 Giugno ore 6:00: Chiusura della carreggiata nord in direzione Milano. I veicoli saranno costretti a uscire in direzione della S.S.617 Tangenziale Nord di Pavia.

La pianificazione di questi lavori notturni è fondamentale per garantire il mantenimento dell’infrastruttura e la sicurezza degli automobilisti. Seguire i segnali stradali e le indicazioni è indispensabile per evitare inconvenienti.

Lezioni pratiche per gli automobilisti

In situazioni come questa, è fondamentale avere un piano d’azione. Ecco alcune considerazioni importanti:

Controllo dei percorsi alternativi: Prima di partire, controlla sempre le informazioni sulle chiusure e pianifica il tuo percorso in anticipo. Utilizza app di navigazione che segnalano le deviazioni in tempo reale.

Prima di partire, controlla sempre le informazioni sulle chiusure e pianifica il tuo percorso in anticipo. Utilizza app di navigazione che segnalano le deviazioni in tempo reale. Partire con anticipo: Se sai che dovrai attraversare una zona con lavori, considera di partire prima per evitare ritardi non necessari.

Se sai che dovrai attraversare una zona con lavori, considera di partire prima per evitare ritardi non necessari. Essere pazienti: I lavori stradali sono necessari per garantire la sicurezza e la qualità delle infrastrutture. Essere comprensivi può aiutare a mantenere un ambiente di guida più sereno.

Preparati e informati: i lavori stradali possono essere fonte di disagio, ma con la giusta preparazione è possibile affrontarli senza eccessivo stress.