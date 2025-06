Tragedia alla stazione di Cesate: un giovane di 19 anni perde la vita travolto da un treno

Un giovane di 19 anni ha perso la vita travolto da un treno a Cesate. Una serata di festa si trasforma in tragedia.

Una serata di festa si è trasformata in un incubo. Sabato 14 giugno, intorno alle 21.40, un ragazzo di soli 19 anni ha perso la vita travolto da un treno presso la stazione ferroviaria di Cesate. Secondo le prime ricostruzioni della Polfer, il giovane, privo di documenti, stava cercando di raggiungere alcuni amici dall’altra parte della banchina.

Il dramma in diretta

Il gruppo stava trascorrendo una normale serata di sabato, quando la tragedia è avvenuta. Invece di utilizzare il sottopassaggio, il ragazzo ha deciso di attraversare i binari. Proprio in quel momento, è sopraggiunto il Malpensa Express, partito da Milano Cadorna e diretto all’aeroporto. L’impatto, purtroppo, è stato devastante e non ha lasciato scampo.

La scena del crimine

Testimoni oculari hanno descritto la scena come agghiacciante. I presenti, visibilmente scioccati, hanno immediatamente allertato i soccorsi. Sul posto sono giunti i sanitari del 118, supportati dai Vigili del Fuoco con due squadre speciali e dalle forze dell’ordine. L’operazione di recupero del corpo, incastrato sotto le carrozze, è risultata estremamente complessa. I medici, una volta estratto il giovane, non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.

Indagini in corso

La dinamica dell’incidente è ora al vaglio della polizia ferroviaria. Gli agenti stanno raccogliendo testimonianze e cercando di chiarire l’identità della vittima. Chi era questo ragazzo? Perché ha scelto di attraversare i binari in quel modo? Domande che rimangono in sospeso, mentre la comunità di Cesate è scossa da questo tragico evento.

Un sabato da dimenticare

Questa tragedia non è solo una notizia di cronaca. È un colpo al cuore per familiari e amici, ma anche per una comunità intera. La stazione di Cesate, normalmente luogo di passaggio e vita, si è trasformata in un luogo di dolore e riflessione. La vita di un giovane spezzata in un attimo, mentre i treni continuano a scorrere, ignari del dramma che si è consumato.