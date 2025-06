Festival di Circo e Teatro di Strada 2025: magia e spettacolo nel cuore di Bollate

Il Festival di Circo e Teatro di Strada di Bollate promette due serate indimenticabili di spettacolo e magia.

Due serate di pura magia e spettacolo stanno per invadere il cuore di Bollate. Il 27 e 28 giugno 2025, il Festival di Circo e Teatro di Strada, intitolato “Altrove”, trasformerà le piazze e le vie del centro in un palcoscenico vivente, dove acrobati, giocolieri e clown daranno vita a performance mozzafiato. Un evento gratuito aperto a tutte le età, che promette di coinvolgere famiglie, bambini e adulti.

Un evento da non perdere

Organizzato dall’Associazione Duetti e ½ ETS, il festival è frutto di una collaborazione tra il Comune di Bollate, Confcommercio e Pro Loco. Le piazze coinvolte sono: Piazza San Francesco, Piazza della Biblioteca, Piazza Martiri della Libertà e Piazza del Comune, oltre alle vie Cavour, Roma e Sartirana, che saranno animate da spettacoli itineranti. Dalle 18.00, il pubblico potrà gustare animazione e street food, mentre dalle 21.00 alle 24.00 si alterneranno spettacoli dal vivo, con due eventi in contemporanea ogni sera.

Le performance in programma

Sette compagnie di artisti si esibiranno, portando in scena acrobazie, giocoleria, clown e teatro di figura. Un’attrazione particolare sarà lo spettacolo itinerante che guiderà i visitatori da una piazza all’altra, regalando momenti di stupore e divertimento. Come ha dichiarato il Sindaco Francesco Vassallo, “Portare l’arte e il teatro in strada significa rendere la cultura accessibile a tutti”. Le performance, quindi, non saranno solo intrattenimento, ma un modo per rivitalizzare gli spazi urbani e promuovere la partecipazione comunitaria.

Il programma dettagliato

Il primo giorno, venerdì 27 giugno, si aprirà con l’esibizione di Sick du Soleil e Mr. Ritmo a partire dalle 21.00. A seguire, Uta Cirk e Inka Clown, con spettacoli che si ripeteranno anche dopo. Le performance itineranti di Les Contes d’Asphaldt animeranno le vie da Cavour a Sartirana, creando un’atmosfera di festa e condivisione. Sabato 28 giugno, il programma si arricchisce con Circo Puntino e Duo Tempi Lenti. La magia continua con spettacoli e musica dal vivo, negozi aperti e tante altre sorprese.

Un invito alla comunità

“Con questo festival, apriamo una nuova stagione di eventi in grado di unire comunità, creatività e divertimento”, hanno ribadito le autorità locali. E così, tra risate, musica e colori, Bollate si prepara a vivere due serate indimenticabili. L’ingresso è libero e le attività sono gratuite, un’occasione imperdibile per tutti. Ma cosa accadrà davvero? Riusciranno le piazze a riempirsi di meraviglia e stupore? Non resta che scoprirlo di persona.