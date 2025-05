Fuga notturna a Milano: arrestati quattro minorenni dopo un furto

Un tentato furto in un bowling porta a un inseguimento ad alta velocità con un'auto rubata.

Un tentato furto che sfocia in un inseguimento

Nella notte tra il 18 e il 19 maggio, un gruppo di quattro minorenni ha tentato un furto in un bowling a Pieve Emanuele, scatenando una serie di eventi che hanno portato a un inseguimento ad alta velocità. Il gruppo, composto da ragazzi di età compresa tra i 13 e i 17 anni, ha forzato l’ingresso del locale con un piccone, solo per scoprire che il registratore di cassa era già stato svuotato. Nonostante ciò, hanno deciso di fuggire, dando inizio a una notte di follia.

La folle corsa sulla Tangenziale Ovest

Alle 3.40, le pattuglie del Radiomobile hanno avvistato l’Alfa Mito rubata, con a bordo i giovani, mentre percorrevano via dei Missaglia. Ignorando i segnali di stop e bruciando un semaforo rosso, il conducente ha dato il via a un inseguimento che ha raggiunto velocità vertiginose di 180 km/h. La situazione si è fatta sempre più pericolosa, con l’auto che zigzagava tra le altre vetture, mettendo a rischio la vita di molti automobilisti.

La cattura e le conseguenze legali

Il culmine dell’inseguimento si è verificato all’altezza della rampa di Cusago, dove l’Alfa Mito ha perso il controllo, andando in testacoda e fermandosi a causa di un guasto al motore. I quattro ragazzi hanno tentato di scappare a piedi, ma sono stati rapidamente bloccati dai carabinieri. Due di loro, A.S. di 15 anni e B.D. di 17 anni, sono stati arrestati per tentato furto aggravato e resistenza a pubblico ufficiale, mentre il tredicenne T.B. è stato riaffidato alla madre, essendo non imputabile. Il quarto componente del gruppo è stato denunciato a piede libero.

Questa vicenda mette in luce non solo il crescente fenomeno dei furti tra i giovani, ma anche la necessità di interventi mirati per prevenire tali comportamenti. Le autorità stanno intensificando i controlli e le misure di sicurezza per garantire la sicurezza dei cittadini e prevenire simili episodi in futuro.