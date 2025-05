Un 38enne filippino arrestato per detenzione di droga in un taxi a Milano.

Un arresto sorprendente a Milano

Milano, una delle città più vivaci e cosmopolite d’Italia, è stata teatro di un arresto significativo che ha messo in luce il problema dello spaccio di droga. Venerdì sera, un uomo di 38 anni, di origine filippina, è stato fermato dalla Polizia di Stato in largo Tel Aviv, mentre si trovava a bordo di un taxi. L’operazione è stata condotta dagli agenti del Commissariato Lambrate, che avevano intensificato i controlli in risposta a segnalazioni di attività sospette nella zona.

Il controllo e la scoperta della droga

Intorno alle 19, gli agenti hanno notato un taxi fermarsi in via Anacreonte, attirando la loro attenzione. Il comportamento del passeggero, visibilmente nervoso, ha destato sospetti. Gli agenti hanno quindi deciso di intervenire e procedere a un controllo. Durante la perquisizione, il 38enne è stato trovato in possesso di oltre 50 grammi di shaboo, una sostanza stupefacente altamente pericolosa, nascosta all’interno di un pacchetto di biscotti. La droga era già suddivisa in dosi, pronta per essere venduta.

Le conseguenze legali

Il cittadino filippino, già noto alle forze dell’ordine per precedenti penali, è stato immediatamente arrestato con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Questo episodio evidenzia non solo l’impegno della Polizia di Stato nel contrastare il traffico di droga, ma anche la crescente preoccupazione per la diffusione di sostanze pericolose nelle strade di Milano. Le autorità locali continuano a monitorare la situazione, intensificando i controlli e le operazioni per garantire la sicurezza dei cittadini.