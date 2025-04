Un'operazione di salvataggio che mette in luce l'importanza della fauna selvatica

Un salvataggio inaspettato

Domenica mattina, poco dopo le 8, i Vigili del Fuoco di Milano sono stati chiamati per un intervento urgente a Gaggiano, dove due caprioli erano finiti nel Naviglio Grande. La femmina è stata recuperata nei pressi di una panetteria, mentre il maschio è stato trovato poco distante. Gli animali, visibilmente spaventati, sono stati prontamente calmati dagli operatori, che hanno dimostrato grande professionalità e attenzione verso la fauna selvatica.

Le difficoltà del recupero

Il Naviglio Grande, con le sue acque profonde e senza insenature, rappresenta un vero e proprio ostacolo per gli animali che si trovano in difficoltà. I caprioli, probabilmente spaventati dai rumori e dai movimenti del paese, si sono persi e sono finiti nel canale. Questo tipo di intervento non è raro: i Vigili del Fuoco sono spesso chiamati a salvare animali in difficoltà, come dimostra il recente salvataggio di un altro esemplare, incastrato in un canale vicino a Zibido San Giacomo.

Il futuro dei caprioli salvati

Dopo il recupero, i due caprioli sono stati liberati in un’area protetta, il lago Boscaccio, un bacino artificiale rinaturalizzato di 35 ettari. Questa scelta è fondamentale per garantire la loro sicurezza e il loro benessere. Gli operatori del Cras, Centro di Recupero Animali Selvatici, sono sempre pronti a intervenire per garantire la salute degli animali salvati, come dimostrato anche nel caso del lupo Nemo, recuperato a marzo di quest’anno. Questi eventi sottolineano l’importanza della protezione della fauna selvatica e il ruolo cruciale dei Vigili del Fuoco nel salvaguardare gli animali in difficoltà.