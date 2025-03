Un ragazzo di 15 anni è ricoverato in prognosi riservata dopo un incidente in via Gorizia.

Il drammatico incidente in via Gorizia

Nel tardo pomeriggio di ieri, martedì, un grave incidente stradale ha coinvolto un ragazzo di 15 anni in via Gorizia a Rho. L’episodio si è verificato poco prima delle 18.45 e ha subito destato preoccupazione tra i residenti della zona. Secondo le prime ricostruzioni fornite dalla Polizia Locale, il giovane sarebbe caduto autonomamente dal suo mezzo, battendo violentemente la testa sull’asfalto. Questo tragico evento ha richiesto un intervento immediato dei soccorsi.

Intervento dei soccorsi e trasporto in ospedale

All’arrivo dei paramedici, la situazione del ragazzo appariva critica. Un’ambulanza di Rho Soccorso è stata inviata sul posto, ma vista la gravità delle condizioni del giovane, è stato richiesto anche l’intervento dell’elisoccorso. I medici hanno stabilizzato il ragazzo e lo hanno trasportato nel vicino parchetto di via Mazzo, dove un elicottero lo ha prelevato per portarlo all’ospedale Niguarda di Milano. Attualmente, il 15enne è ricoverato in prognosi riservata, mentre i medici continuano a monitorare la sua situazione.

Indagini in corso sulla dinamica dell’incidente

La Polizia Locale di Rho ha avviato un’indagine per chiarire l’esatta dinamica dell’incidente. Gli agenti del comando Savarino stanno raccogliendo testimonianze e prove per comprendere meglio cosa sia accaduto. Da una prima analisi, sembra che il giovane sia caduto da solo, senza coinvolgere altri mezzi o persone. Tuttavia, le indagini sono ancora in fase preliminare e potrebbero emergere ulteriori dettagli nei prossimi giorni.

Questo incidente mette in luce l’importanza della sicurezza stradale, soprattutto per i giovani. È fondamentale che i ragazzi siano sempre consapevoli dei rischi legati alla circolazione e che utilizzino i mezzi di trasporto in modo responsabile.