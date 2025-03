Il centro sociale Leoncavallo affronta nuove sfide dopo il rinvio dello sfratto.

Il rinvio dello sfratto: una nuova opportunità?

Il centro sociale Leoncavallo, storica realtà milanese, ha ricevuto un rinvio dello sfratto, fissato ora per il 15 maggio. Questa decisione, giunta dopo oltre 130 tentativi falliti di liberare l’immobile, ha suscitato reazioni contrastanti tra i sostenitori e i detrattori del centro. Marina Boer, presidente dell’Associazione Mamme antifasciste del Leoncavallo, ha espresso la speranza che questo rinvio possa portare a una soluzione positiva per il futuro del centro.

La proposta di trasferimento a Porto di Mare

In concomitanza con il rinvio, è emersa una proposta di trasferimento del Leoncavallo in un immobile comunale a Porto di Mare. Questa idea, però, ha sollevato preoccupazioni tra i residenti e i politici locali, che temono un aumento del degrado e un impatto negativo sulla comunità. Francesco Rocca, consigliere comunale di Fratelli d’Italia, ha denunciato l’assurdità di legalizzare una realtà che, secondo lui, ha operato al di fuori delle regole per oltre 50 anni.

Le reazioni politiche e sociali

Le dichiarazioni di politici come Romano La Russa, assessore regionale alla Sicurezza, hanno ulteriormente acceso il dibattito. La Russa ha parlato di favoritismo nei confronti del Leoncavallo, suggerendo che il Comune stia concedendo un trattamento speciale a un gruppo che ha storicamente operato al di fuori della legalità. D’altra parte, i sostenitori del centro sociale, come Boer, sottolineano l’importanza del Leoncavallo come spazio di socialità e cultura, evidenziando il valore delle attività svolte al suo interno.

Un futuro da costruire insieme

Marina Boer ha dichiarato che il trasferimento non sarà semplice e richiederà la collaborazione di tutte le parti coinvolte. La presidente ha ribadito l’importanza di riconoscere il valore del Leoncavallo, non solo come centro sociale, ma come spazio pubblico autogestito che promuove idee e progetti per la comunità. La sfida ora è trovare un accordo che soddisfi tutte le parti e garantisca la continuità delle attività del centro.

Conclusioni e prospettive

Il futuro del centro sociale Leoncavallo rimane incerto, ma il rinvio dello sfratto offre un’opportunità per ripensare il ruolo di questo spazio nella città di Milano. Mentre le tensioni politiche e sociali continuano a crescere, è fondamentale che tutte le parti coinvolte lavorino insieme per trovare una soluzione che possa garantire la preservazione di un luogo che ha rappresentato un punto di riferimento per molti cittadini.