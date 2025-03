Dettagli sulle chiusure e i percorsi alternativi per gli automobilisti

Interventi programmati sull’A8 Milano-Varese

Nei prossimi giorni, l’autostrada A8 Milano-Varese subirà importanti chiusure notturne per consentire lavori di ispezione delle barriere antirumore e di pavimentazione. Questi interventi sono fondamentali per garantire la sicurezza e il comfort degli automobilisti, ma comporteranno inevitabili disagi per chi utilizza questa arteria stradale.

Dettagli sulle chiusure

Le chiusure sono programmate dalle 21 di giovedì 20 alle 5 di venerdì 21 marzo. Durante questo periodo, l’entrata di Lainate verso Varese sarà chiusa, costringendo gli automobilisti a utilizzare percorsi alternativi. Chi si dirige verso Varese potrà entrare a Legnano, mentre coloro che viaggiano sulla A9 Lainate-Como-Chiasso potranno utilizzare lo svincolo di Origgio.

Inoltre, l’area di servizio “Villoresi est”, situata nel tratto tra Milano nord e Lainate, sarà chiusa. Queste misure sono necessarie per garantire la sicurezza dei lavoratori e degli automobilisti durante le operazioni di manutenzione.

Percorsi alternativi consigliati

Per chi proviene da Varese e deve dirigersi verso Rho, si consiglia di proseguire sulla A8 verso Milano, uscire allo svincolo di Cascina Merlata e seguire le indicazioni per Rho/Fiera Milano. Un’altra opzione è quella di immettersi sul Raccordo Milano Viale Certosa, seguendo le indicazioni per Autostrade/Viale Certosa, per poi rientrare sulla A8 attraverso il nodo Fiera Milano.

Per coloro che viaggiano da Varese verso Monza, il percorso suggerito è simile: proseguire sulla A8 verso Milano, uscire a Cascina Merlata e seguire le indicazioni per la A52 Tangenziale nord. Questi percorsi alternativi sono stati studiati per minimizzare i disagi e garantire una circolazione fluida durante i lavori.