Un incendio notturno a Sesto San Giovanni

Nella notte tra lunedì 17 e martedì 18 marzo, un incendio ha colpito un’area di via Santa Maria a Sesto San Giovanni, causando la distruzione di due autovetture e un carro attrezzi. Le fiamme sono divampate poco dopo le quattro del mattino, attirando l’attenzione dei residenti e delle autorità locali.

Intervento dei vigili del fuoco

Immediatamente dopo la segnalazione, una squadra di vigili del fuoco del comando di Sesto San Giovanni è intervenuta sul posto per domare il rogo. Grazie al loro pronto intervento, le fiamme sono state rapidamente estinte, evitando che l’incendio si propagasse ulteriormente. Tuttavia, i danni ai veicoli coinvolti sono stati ingenti, con entrambi le auto e il carro attrezzi ridotti a rottami.

Indagini in corso per chiarire le cause

Sul luogo dell’incendio sono giunti anche i carabinieri della compagnia di Sesto San Giovanni, i quali hanno avviato un’indagine per determinare le cause che hanno portato all’evento. Al momento, non è chiaro se si sia trattato di un incidente accidentale o di un atto doloso. Le autorità stanno esaminando la scena e raccogliendo testimonianze per far luce sull’origine delle fiamme.

È interessante notare che l’incendio è avvenuto in prossimità di un’azienda situata nelle vicinanze, il che potrebbe suggerire ulteriori linee di indagine. Fortunatamente, non si segnalano feriti tra le persone, ma l’episodio ha suscitato preoccupazione tra i residenti della zona, che chiedono maggiore sicurezza e vigilanza.