Le Sorrisi in Rosa, un gruppo di 130 donne, hanno superato la malattia

Un centinaio di donne in prima linea, ridenti e pronte a festeggiare una significativa vittoria. Un vivace talk show con Gerry Scotti, volto storico dell’iniziativa “Sorrisi in Rosa”, ha inaugurato l’edizione 2024 della campagna per la prevenzione del tumore al seno, promossa dall’Istituto clinico Humanitas in collaborazione con il Comune. Questa iniziativa è stata concepita otto anni fa dalla fotografa Luisa Morniroli e dalla scrittrice Cristina Barberis Negra, con il supporto dei senologi di Humanitas. Lo scopo è quello di aumentare la consapevolezza sulla prevenzione e sottolineare l’importanza della diagnosi tempestiva. L’apertura dell’edizione 2024 ha avuto luogo con “Let’s talk with Sorrisi in Rosa”, un evento gratuito presso l’Auditorium del Centro congressi, in sinergia con il settimanale “Gente”. Le fondatrici di “Sorrisi in Rosa” sono state le protagoniste della serata, assieme a Gerry Scotti e agli specialisti della Breast Unit di Humanitas. Tra i presenti, anche studenti del’Accademia di Belle Arti di Brera, che collaboreranno con Humanitas per organizzare laboratori destinati alle pazienti oncologiche.