D’Amico rimane, ma modifica il suo incarico

Marilisa D’Amico, esperta in diritto costituzionale e già responsabile per Legalità, Trasparenza e Parità di diritti, manterrà il ruolo di prorettrice, dedicandosi ora a Terza missione e Pari opportunità. Rappresenta l’unica persona confermata dalla dirigenza di Franzini, che aveva terminato il suo mandato con sette prorettori, di cui due si erano ritirati per pensionamento nel corso degli ultimi sei anni.