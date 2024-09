Un incidente notturno ha coinvolto sei persone a Milano, con una persona ferita che è stata trasportata in ospedale

Durante la notte tra venerdì e sabato, un incidente automobilistico si è verificato a Milano, più precisamente in via Carlo Bazzi, nella zona di Tibaldi. Contrariamente a quanto ipotizzato inizialmente, l’incidente, che ha coinvolto sei persone, non è stato così grave. Verso le quattro e mezza, due automobili si sono scontrate.

I passeggeri erano due uomini di 31 e 35 anni, tre adolescenti di 16, 17 e 18 anni e una giovane donna di 16 anni. Sul luogo dell’incidente sono intervenute le squadre di soccorso del 118, seguite dai vigili del fuoco e dalla polizia locale, per gestire la situazione e raccogliere le informazioni necessarie.

Come riportato dall’Agenzia regionale emergenza urgenza (Areu), uno degli individui coinvolti è stato portato in ospedale in codice verde, riportando ferite lievi, e ha ricevuto le cure presso il pronto soccorso del Policlinico.