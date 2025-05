Un panel di esperti discute le sfide e le opportunità per Milano nei prossimi decenni.

Un incontro cruciale per Milano

Recentemente, Milano ha ospitato un panel dedicato al suo futuro, nell’ambito della rassegna Futuro Direzione Nord, promossa dalla Fondazione Stelline. Questo incontro ha visto la partecipazione di figure di spicco della politica e dell’amministrazione locale, che hanno discusso le sfide e le opportunità che la città si trova ad affrontare. Tra i relatori, Marco Alparone, Emmanuel Conte, Maurizio Lupi, Pierfrancesco Majorino e Anita Pirovano hanno condiviso le loro visioni e preoccupazioni per il futuro di Milano.

Ascoltare i cittadini: una priorità

Marco Alparone ha aperto il dibattito sottolineando l’importanza di ristabilire un contatto diretto con i cittadini. Ha affermato: “Forse abbiamo smesso di ascoltare chi vive Milano e abbiamo pensato solo a raccontarla all’esterno.” Questa affermazione mette in luce una problematica fondamentale: la necessità di comprendere le reali esigenze e percezioni di chi vive quotidianamente la città. Negli ultimi anni, la distanza tra le istituzioni e i cittadini è aumentata, e recuperare questo legame è essenziale per costruire un futuro migliore.

Responsabilità condivisa e visione a lungo termine

Un altro punto cruciale emerso dal dibattito è stato quello della responsabilità condivisa. Maurizio Lupi ha evidenziato che “Milano ha in sé tutte le risorse per essere un esempio”, ma che è fondamentale non scaricare le responsabilità su altri. La visione a lungo termine è necessaria per affrontare le sfide future, e Lupi ha invitato a riflettere su come sarà Milano nel 2050. “Degrado chiama degrado e dignità chiama dignità”, ha aggiunto, sottolineando l’importanza di un approccio proattivo e positivo.

Rimettere al centro la comunità

Pierfrancesco Majorino ha portato l’attenzione sulla necessità di riportare il tema della comunità e del sostegno sociale al centro dell’agenda pubblica. Ha affermato che “A Milano c’è tanta gente che fa fatica” e che è fondamentale non lasciare sole le persone. La creazione di una comunità coesa e solidale deve diventare una priorità per il futuro della città. La sua visione è quella di una Milano che non solo cresce economicamente, ma che si prende cura dei suoi cittadini, creando un ambiente inclusivo e sostenibile.

Un dibattito necessario per il futuro

Il dibattito ha rappresentato un’importante occasione di confronto sulle prospettive future di Milano, toccando temi come la coesione sociale, la rigenerazione urbana e la visione strategica. Fabio Massa, presidente della Fondazione Stelline, ha concluso l’incontro evidenziando che “sono tempi difficilissimi”, che richiedono scelte coraggiose e una leadership forte. La kermesse Direzione Nord, giunta alla sua 25ma edizione, si propone di stimolare un dibattito pubblico di qualità, fondamentale in un momento storico in cui il confronto sembra essere sostituito da una guerra di trincea tra posizioni diverse.