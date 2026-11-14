Il Gruppo San Donato cambia volto: Angelino Alfano lascia la presidenza e al suo posto arriva Marco Rotelli, con un consiglio di amministrazione quasi completamente rinnovato.

Il Gruppo San Donato, uno dei principali operatori della sanità privata italiana e proprietario tra gli altri dell’ospedale San Raffaele di Milano, ha cambiato i propri vertici. La famiglia Rotelli, proprietaria del gruppo, ha annunciato il rinnovo totale del consiglio di amministrazione, con l’uscita dell’ex ministro Angelino Alfano, presidente dal 2019.

Marco Rotelli alla presidenza e la nuova squadra

Alla guida della holding arriva Marco Rotelli, secondogenito del professor Giuseppe Rotelli. Accanto a lui, Gilda Gastaldi assume la presidenza onoraria, Marco Centenari viene confermato amministratore delegato e Nicola Grigoletto, nella holding da oltre vent’anni, diventa vicepresidente. Entrano inoltre tre consiglieri indipendenti: Stefano Firpo, direttore generale di Assonime, Marcella Panucci, già direttrice generale di Confindustria, e Giuseppe Tinelli, professore emerito di Diritto tributario all’università Roma Tre.

Chi esce dal consiglio

Oltre ad Alfano, lascia il consiglio il finanziere Kamel Ghribi, considerato per anni una sorta di tutor per gli eredi della famiglia, che però resta ai vertici di GKSD, la joint venture al 50% dedicata all’internazionalizzazione. Esce anche l’ex magistrata Augusta Iannini, in carica anch’essa dal 2019. Il cambio segue di pochi mesi il passo indietro del primogenito Paolo Rotelli, trasferitosi in Francia per dedicarsi alla musica rap.

La società non ha comunicato le ragioni dell’uscita dei consiglieri. Il gruppo comprende 61 strutture sanitarie, tra cui 18 ospedali, e assiste ogni anno oltre cinque milioni di pazienti, con più di 19mila collaboratori. La nuova governance intende concentrare gli investimenti su attività ospedaliere, ricerca scientifica e formazione.