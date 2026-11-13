Una rimonta spettacolare a San Siro: Pio Esposito segna due volte e gli Azzurri passano in testa al girone.

Nel contesto della quinta giornata di Nations League, il San Siro ha ospitato un duello decisivo tra Italia e Francia. La partita, giocata il 12 novembre, ha offerto un susseguirsi di emozioni, dalla pressione iniziale dei francesi alla rimonta finale degli Azzurri, che hanno chiuso il match con un netto 3-1.

Il primo tempo: l’attacco veloce dei francesi

Al decimo minuto, Michael Olise ha convertito un’azione nata da un errore di Gianluigi Donnarumma. Il portiere, nel tentativo di avviare la costruzione dal basso, ha involontariamente servito Olise, il quale ha superato Bastoni e ha tirato di destro da breve distanza, ponendo il risultato 1-0 a favore dei transalpini.

La risposta italiana e la doppietta di Pio Esposito

Le squadre hanno continuato a cercare il vantaggio. Al 26’ Pio Esposito ha pareggiato dopo un passaggio perfetto di Nicolò Cambiaghi. L’attaccante ha anticipato la difesa francese, ha controllato il pallone e ha battuto Maïgnan con un tiro di sinistro, riportando i padroni di casa sul pareggio.

Il rigore fallito e la svolta tattica

Al 60’ Sebastiano Esposito ha sbagliato il rigore su cui aveva puntato, ma il fallimento ha innescato una serie di interventi dell’allenatore Roberto Mancini. L’arrivo di Dimarco e Vergara ha aumentato la pressione offensiva, creando spazi per Davide Frattesi.

Secondo tempo: i gol decisivi

Al 63’ Davide Frattesi ha regalato il vantaggio agli Azzurri, sfruttando un cross di Dimarco e concludendo con un sinistro preciso. Quattro minuti più tardi, Pio Esposito ha chiuso definitivamente la partita dal dischetto, trasformando un rigore calciato con freddezza. Il risultato finale, 3-1, ha confermato la superiorità italiana nella gara.

Conseguenze per il girone A1

Grazie alla migliore differenza reti, l’Italia ha superato la Francia e si è posizionata in cima al girone A1. Con una sola partita ancora da disputare contro il Belgio, gli Azzurri hanno la possibilità di assicurarsi la qualificazione ai quarti di finale già prima dell’ultima giornata, a patto di non subire una sconfitta.

La combinazione di una prima azione rapida dei francesi, la risposta pronta degli italiani e la gestione tattica di Mancini ha trasformato quello che sembrava un inizio difficile in una vittoria fondamentale per la corsa alla fase finale della Nations League.