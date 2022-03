In arrivo il mega store di Primark a MIlano: cinque piani e 5mila metri quadrati

Finalmente, spunta la data per l’inaugurazione. Il cantiere è praticamente terminato, Primark è pronto a sbarcare a Milano.

Inaugurazione Primark, via Torino: vietato prendere impegni il 6 aprile

Il colosso irlandese dell’abbigliamento low cost aprirà il suo negozio in via Torino, 45.

Quando? Il prossimo 6 aprile. Dopo le aperture a Il centro di Arese e al Fiordaliso di Rozzano, Primark apre il nono negozio italiano dando lavoro a oltre 250 persone.

Primark rende noto: “Il design di questo nuovo ed attesissimo negozio, che si sviluppa su oltre 5mila metri quadrati di superficie commerciale suddivisi su cinque piani, trae ispirazione dalle affascinanti caratteristiche architettoniche e artistiche legate al mondo della moda che contraddistinguono la città di Milano”.

Inaugurazione Primark, via Torino: i dettagli dello store

L’azienda ha spiegato che lo store si ispira, nell’architettura e nel design, agli archi delle piazze milanesi. Il palazzo meneghino, oltre al negozio, ospiterà anche gli uffici della nuova sede regionale per l’Italia di Primark e uno showroom dedicato alla stampa. All’interno del negozio, gli amanti del brand troveranno gli ultimi capi di tendenza, gli accessori per la casa e la linea ‘Primark Cares’ realizzata con materiali riciclati o da fonti sostenibili.

Luca Ciuffreda, head of Primark in Italia ha annunciato: “Siamo entusiasti di inaugurare il nostro nuovo flagship store e la nuova sede regionale per l’Italia di Primark nel centro di Milano, una città che da sempre è considerata tra le capitali mondiali della moda”.

Inaugurazione Primark, via Torino: il palazzo maledetto

Primark non ha scelto un negozio qualsiasi. Storicamente, la sede in via Torino 45 ha ospitato Trony, Fnac, Billa e ancor prima Standa.

Tutte queste catene hanno chiuso poco dopo l’apertura, trasformando l’edificio in una sorta di palazzo maledetto. Riuscirà Primark a superare la sfida?

