Una serata musicale a Cascina Robbiolo trasformerà le note in messaggi di pace e solidarietà.

Nel clima di tensioni internazionali e divisioni sociali, la musica si propone ancora una volta come linguaggio universale capace di unire le persone. A Buccinasco, la Pro Loco ha voluto trasformare questa convinzione in realtà organizzando una serata dedicata ai valori della pace, della solidarietà e del dialogo interculturale.

Il palco della suggestiva Cascina Robbiolo, situata in Via Aldo Moro 7, sarà aperto dalle 8.30 alle 23.00 del 14 novembre 2026, offrendo un’intera giornata di performance gratuite e momenti di riflessione. L’ingresso è libero, invitando così tutta la cittadinanza a partecipare senza barriere economiche, in linea con l’obiettivo di promuovere l’inclusione sociale.

Dettagli organizzativi: data, luogo e patrocinio

Il concerto si svolgerà il 14 novembre 2026 presso la storica Cascina Robbiolo di Buccinasco, in Via Aldo Moro 7. Il programma copre l’intervallo dalle 8.30 alle 23.00, garantendo più di quattordici ore di intrattenimento. L’evento è promosso dalla Pro Loco Buccinasco e conta il patrocinio del Comune di Buccinasco, che ha messo a disposizione le strutture e il supporto logistico necessario.

Programma musicale e interventi istituzionali

Tra i protagonisti della scena locale, si esibiranno i gruppi Dèj vu 60, Four Seasons, Quintetto Harmonium, Volume 8 e OOV. La regia e i testi sono curati da Fabrizio Seidita, mentre le letture poetiche saranno affidate a Alessandra Sala. Il palcoscenico ospiterà anche gli interventi di rappresentanti della Croce Verde Soccorso e del Comitato Ponti Pace, che sottolineeranno il ruolo della cultura nella costruzione di ponti di comprensione e cooperazione.

Il contributo della Croce Verde Soccorso e del Comitato Ponti Pace

La Croce Verde Soccorso presenterà una breve testimonianza sul valore dell’aiuto reciproco in situazioni di emergenza, collegandolo al messaggio di solidarietà che pervade l’intero evento. Parallelamente, il Comitato Ponti Pace proporrà iniziative concrete per favorire il dialogo tra le diverse realtà presenti nella comunità, dimostrando che la musica può essere il primo passo verso un futuro più pacifico.

Obiettivi di pace e partecipazione della comunità

L’iniziativa mira a diffondere la cultura delle differenze e dell’inclusione attraverso l’unione di suoni e parole. Oltre a intrattenere, la serata vuole essere un laboratorio di speranza, dove i partecipanti possono fermarsi, riflettere e condividere esperienze. Il coinvolgimento di enti di soccorso, associazioni per la pace e gruppi musicali locali sottolinea la volontà di trasformare la musica in un vero e proprio strumento di convivenza e rispetto reciproco.

Con ingresso gratuito e programmi variegati, la serata di pace a Cascina Robbiolo rappresenta un’opportunità unica per i cittadini di Buccinasco di vivere un’esperienza culturale senza precedenti, dimostrando che, anche in tempi difficili, le note possono diventare ponti di speranza.