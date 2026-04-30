Eventi a Milano per il ponte del 1° maggio: guida pratica alle attività

Un itinerario compatto per sfruttare al meglio il ponte del 1° maggio a Milano: dalla Stramilano alle mostre, dai mercati ai concerti per famiglie

Il ponte del 1° maggio offre a Milano un calendario denso di iniziative all’aperto e appuntamenti culturali per tutte le età. Se non si parte, la città propone alternative che vanno dalla festa dello sport alle rassegne teatrali nei parchi, dai mercatini creativi alle aperture gratuite dei musei.

In questa guida troverai un riassunto pratico degli eventi principali, con orari, luoghi e consigli per arrivare preparati.

L’appuntamento sportivo: Stramilano

La Stramilano torna come momento clou della primavera cittadina: la 53ª edizione si svolge domenica 3 maggio e trasforma le vie milanesi in un palcoscenico per runner e famiglie. I punti di partenza sono Piazza Duomo e Piazza Castello, mentre l’arrivo delle prove non competitive è all’Arco della Pace, dove si concentra la festa finale con musica e animazione. La giornata propone tre percorsi pensati per livelli diversi: la mezza maratona (21,097 km), già sold out con 10mila iscritti, e le due corse non competitive da 10 e 5 chilometri, ancora aperte per le iscrizioni.

Percorsi e protagonisti

Alla partenza saranno presenti anche atleti internazionali come Badr Jaafari e i keniani Philemon Kiplimo Kimaiyo e Cosmas Mwangi Boi, mentre la madrina dell’evento sarà Francesca Lollobrigida, reduce dai successi olimpici. L’atmosfera miscela agonismo e partecipazione cittadina: chi non corre può comunque seguire il passaggio delle gare e approfittare delle aree di intrattenimento all’arrivo.

Teatro nei parchi e iniziative culturali

La stagione teatrale all’aperto riparte con Palchi Fioriti, la rassegna organizzata da Atelier Teatro che dal 2 maggio al 7 giugno porta i classici nei parchi delle periferie. In programma ci sono riletture di opere antiche come Aristofane, Plauto e Apuleio, proposte in chiave accessibile per un pubblico familiare. L’obiettivo è recuperare la dimensione originaria del teatro come esperienza collettiva, con spettacoli gratuiti che uniscono recitazione e musica in luoghi verdi della città.

Programmi e titoli in cartellone

Tra i titoli previsti spiccano una trilogia ispirata ad Aristofane (Pluto e Pace, Le rane, Le nuvole), L’asino d’oro di Apuleio e la nuova riscrittura I Prigioni di Plauto diretta da Carlo Boso. Questi spettacoli sono pensati per coinvolgere spettatori di ogni età e favorire il rapporto tra arti sceniche e territorio.

Mostre, aperture gratuite e proposte per famiglie

La Domenica al Museo del 3 maggio consente l’accesso gratuito a molti luoghi della cultura statali. Tra le aperture segnaliamo visite guidate eccezionali a Palazzo Marino (su prenotazione), l’accesso al Cenacolo Vinciano con prenotazione obbligatoria e ingressi liberi alle Gallerie d’Italia, alla Pinacoteca di Brera (ultimo giorno per la mostra su Giorgio Armani) e ad altri poli come il Museo Archeologico e i musei del Castello Sforzesco. Alcune sedi prevedono riduzioni o prenotazioni: è consigliabile verificare i dettagli sul sito del Ministero della Cultura o contattare direttamente le strutture.

Altre esposizioni e appuntamenti musicali

Il weekend ospita anche grandi mostre nelle sedi istituzionali: la retrospettiva sulla Metafisica a Palazzo Reale, progetti al Museo del Novecento e omaggi a maestri della fotografia a Palazzo Citterio. Sul fronte musicale, il Teatro Lirico Giorgio Gaber propone il concerto-evento con proiezione di Star Wars: Episode VI – Return of the Jedi accompagnato dall’Orchestra Italiana del Cinema diretta da Benjamin Pope (sabato e domenica).

Mercati, festival e spettacoli per tutti

Sulle rive del Naviglio Grande a Gaggiano prende vita Fiori e Arte sul Naviglio dal 1° al 3 maggio: via Gozzadini ospita stand di piante, creazioni artigianali, prodotti enogastronomici e laboratori creativi; l’evento è gratuito e resta aperto dalle 10 alle 20, con area street food operativa fino alle 22. Per chi ama il vintage e il fai-da-te, domenica 3 maggio lo Spirit de Milan (via Bovisasca 59) accoglie il Wunder Mrkt dalle 11 alle 21 con circa 100 espositori, musica dal vivo e offerte gastronomiche.

Inoltre, l’Auditorium di Milano ospita per la prima volta Bugs Bunny at the Symphony con proiezione di 16 cortometraggi dei Looney Tunes e l’Orchestra Sinfonica di Milano diretta da George Daugherty (sabato 2 e domenica 3 maggio ore 15.30). Lo show celebra gli 85 anni di Bugs Bunny e include classici come The Rabbit of Seville e What’s Opera, Doc?, oltre a una prima mondiale di un nuovo cortometraggio.

Pratiche utili: il 1° maggio prevede manifestazioni e possibili disagi ai trasporti pubblici, quindi è prudente pianificare gli spostamenti e prenotare visite a luoghi con accesso limitato. Per eventi gratuiti con alta affluenza è consigliata la prenotazione quando richiesta, arrivare con anticipo e valutare mezzi alternativi. Buon ponte: Milano offre proposte per chi cerca sport, cultura, buon cibo e intrattenimento per tutte le età.