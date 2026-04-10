Iscriviti all’albo del volontariato del Comune di Bollate

Il Comune di Bollate invita cittadini e realtà locali a registrarsi nell'albo comunale del volontariato per collaborare gratuitamente alle attività cittadine

Il Comune di Bollate ha riaperto le possibilità per chi vuole offrire tempo e competenze alla comunità: si tratta dell’albo comunale del volontariato, uno strumento che mette in contatto la Pubblica Amministrazione con persone disposte a collaborare in maniera volontaria e gratuita.

L’obiettivo è rendere più efficaci le iniziative pubbliche, sostenere servizi temporanei o continuativi e valorizzare il capitale sociale presente sul territorio.

Iscriversi all’albo non significa solo partecipare a singoli eventi, ma costruire relazioni con l’amministrazione e con le realtà locali: chi si registra può essere chiamato per attività di supporto a manifestazioni, interventi di assistenza sociale o iniziative di cura degli spazi pubblici. L’albo valorizza sia il tempo libero sia le competenze professionali, con un approccio che promuove la cittadinanza attiva e la coesione sociale.

A chi è rivolto

L’iniziativa è aperta a tutti i cittadini maggiorenni che desiderano rendersi disponibili per attività di utilità sociale. Possono partecipare anche realtà del territorio, come associazioni, gruppi informali o reti locali che intendano collaborare con l’amministrazione comunale. L’iscrizione è pensata per accogliere persone con esperienze e competenze differenti, dai volontari senza esperienza a professionisti che vogliono mettere a disposizione specifiche abilità.

Requisiti e aspettative

Per essere inseriti nell’albo comunale del volontariato è sufficiente essere maggiorenni e compilare il modulo di iscrizione richiesto. La partecipazione avviene in forma gratuita; eventuali incarichi saranno concordati di volta in volta con l’Amministrazione. È importante segnalare nella domanda le competenze, la disponibilità temporale e eventuali preferenze per ambiti di intervento, così da facilitare l’abbinamento tra domanda e offerta di volontariato.

Come presentare la domanda

La procedura di iscrizione è studiata per essere semplice e accessibile: la domanda può essere inviata online attraverso lo Sportello Telematico del Comune, compilando l’apposito modulo online. In alternativa, chi preferisce può trasmettere il modulo via PEC all’indirizzo comune.bollate@legalmail.it o consegnarlo di persona all’Ufficio Protocollo del Comune. Queste modalità garantiscono la tracciabilità della domanda e la corretta gestione dei dati.

Consigli pratici

Prima di inviare la richiesta è utile verificare di aver compilato tutti i campi del modulo e di aver allegato eventuali documenti richiesti (come curriculum o referenze). Per chi sceglie l’invio tramite PEC, ricordare che il messaggio deve essere inviato dall’indirizzo certificato; per la consegna a mano è preferibile richiedere una ricevuta di protocollazione. Questi accorgimenti facilitano l’attivazione rapida in caso di chiamata per un incarico.

Documentazione e informazioni utili

Il Comune mette a disposizione la documentazione necessaria e ulteriori dettagli sulla procedura nella sezione notizie del sito istituzionale: qui si trovano il modulo di iscrizione, le istruzioni per l’uso dello Sportello Telematico e i riferimenti per l’invio tramite PEC o la consegna all’Ufficio Protocollo. Per aggiornamenti e chiarimenti amministrativi è possibile consultare quell’area, dove viene pubblicata anche la data dell’ultimo aggiornamento pubblicato dall’Amministrazione (ultimo aggiornamento: 10 aprile 2026, 10:40).

Perché aderire

Partecipare all’albo del volontariato significa contribuire in modo concreto al benessere collettivo e rendere più resilienti i servizi locali. L’impegno volontario favorisce lo scambio di competenze, rafforza il senso di comunità e permette di incidere direttamente sulla qualità della vita cittadina. Che si tratti di supportare eventi, sostenere persone in difficoltà o collaborare per la cura degli spazi pubblici, l’iscrizione offre opportunità di crescita personale e di partecipazione civica in un contesto organizzato e trasparente.