A Legnano una camminata per finanziare un nuovo defibrillatore

Un appuntamento pubblico in piazza San Magno per camminare insieme, imparare a usare il defibrillatore e sostenere progetti locali

La città di Legnano ospita domenica 12 aprile 2026 una camminata solidale che unisce sport, prevenzione e partecipazione civica. L’iniziativa, promossa dai Lions Club della zona con il sostegno della Bcc di Busto Garolfo e Buguggiate, vuole raccogliere fondi per acquistare e posizionare un nuovo defibrillatore sul territorio comunale.

Il ritrovo è fissato alle ore 9.30 in Piazza San Magno, con partenza della camminata alle ore 10.00: l’evento fa parte delle iniziative previste per il Lions Day e si rivolge a famiglie, anziani e bambini.

Il percorso e le modalità di partecipazione

La passeggiata, accessibile a tutti e pensata come momento di aggregazione, si sviluppa su un percorso di circa 4 chilometri caratterizzato da un livello definito facile. Il tracciato attraverserà punti simbolo della città tra cui Corso Magenta, il parcheggio davanti alle scuole Bonvesin in via Granatieri di Sardegna, Piazza Mercato, il Parco Castello e un tratto lungo il fiume Olona fino a via Matteotti, per poi rientrare in Piazza San Magno. La partecipazione richiede una donazione libera a partire da 10 euro per gli adulti; ai partecipanti sarà consegnata, fino ad esaurimento, una t-shirt celebrativa, mentre i più piccoli riceveranno palloncini colorati.

Percorso dettagliato e caratteristiche

Il percorso è studiato per essere fruibile da persone di tutte le età e prevede tratti urbani e aree verdi facilmente percorribili; grazie al profilo morbido del tracciato l’evento è indicato anche per famiglie con passeggini e per chi desidera muoversi in tranquillità. La formula scelta privilegia la partecipazione comunitaria: oltre alla camminata, al termine sarà offerto a tutti pane e Nutella grazie alla collaborazione della Pasticceria e Panificazione Morello, mentre l’associazione 60MILA VITE DA SALVARE illustrerà, con dimostrazioni pratiche, l’uso del defibrillatore.

Programma in piazza: prevenzione e intrattenimento

La mattinata in Piazza San Magno sarà animata dalle 9.00 alle 13.00 con diverse attività dedicate alla salute e al sociale. Sono previste esposizioni di auto d’epoca, screening gratuiti per l’ambliopia infantile e controlli per la prevenzione del diabete, realizzati con la collaborazione del reparto di diabetologia dell’ospedale di Legnano e della dottoressa Farina, ortottista con esperienza negli ospedali di Magenta e Abbiategrasso. Queste iniziative hanno l’obiettivo di promuovere la cultura del primo soccorso e della prevenzione attraverso servizi concreti offerti alla cittadinanza.

Dimostrazioni pratiche e attività per famiglie

Nel corso della manifestazione l’associazione 60MILA VITE DA SALVARE farà dimostrazioni sull’uso del defibrillatore e spiegherà il progetto di posizionamento concordato con l’amministrazione comunale. Per i più piccoli sono previste attività organizzate dal Rugby Club Legnano, mentre lo stand del Motoclub SS33 Sempione Legnano offrirà momenti di coinvolgimento per i visitatori. Alle ore 11.00 è attesa la presenza dell’istruttore del Servizio Cani Guida dei Lions di Limbiate, accompagnato dall’esibizione del Coro inclusivo “Giovani Zanzare“; la mattinata si chiuderà con l’esibizione della Banda di Legnano prevista per le ore 12.30.

Obiettivi sociali, raccolte e servizi attivati

La camminata non è solo un momento ludico-sportivo, ma rientra in una più ampia strategia di service promossi dai Lions della terza circoscrizione, che in passato hanno sostenuto numerosi progetti sul territorio. Tra le iniziative realizzate si segnalano la donazione di cani guida per non vedenti, borse di studio della Fondazione Famiglia Legnanese, interventi internazionali come il progetto Mulino ambulante con MK Onlus in Burkina Faso e progetti sociali locali come lo zaino sospeso e la spesa solidale per le Caritas parrocchiali. Complessivamente i service hanno raccolto e destinato oltre 81 mila euro a favore della comunità.

Collaborazioni e raccolta pre-evento

Prima della giornata principale è in programma anche una raccolta di beni essenziali per l’infanzia — abbigliamento, omogeneizzati, biscotti, pannolini e giocattoli — destinata alle famiglie in difficoltà. L’evento è organizzato dai Lions Club della Zona B della Terza Circoscrizione Distretto 108 Ib1, che riuniscono realtà quali Lions Club Legnano Host, Lions Club Legnano Carroccio, Lions Club Legnano Castello le Robinie e altri club e gruppi locali; la partecipazione di istituzioni, associazioni e cittadini testimonia l’importanza della rete nel sostenere progetti di pubblica utilità.