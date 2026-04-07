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Fondazione Opera Don Bosco: nuovo riconoscimento come ente filantropico

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Un passo che trasforma una ragione formale in strumenti concreti per promuovere educazione, inclusione e sviluppo comunitario

Fondazione Opera Don Bosco: nuovo riconoscimento come ente filantropico

La Fondazione Opera Don Bosco ha ottenuto il riconoscimento come ente filantropico, un cambiamento che segna una tappa significativa nel suo percorso istituzionale. Questo nuovo status non è solo un aggiornamento amministrativo: rappresenta una scelta strategica per strutturare meglio le attività a favore delle persone più fragili e per rafforzare l’impatto delle iniziative ispirate ai valori di Don Bosco.

Il riconoscimento apre la porta a strumenti organizzativi e relazionali differenti: la Fondazione può ora lavorare con maggiore efficacia su progetti di educazione, inclusione e cooperazione, mettendo in gioco risorse, competenze e partnership. L’accento resta sulla centralità delle persone, in particolare dei giovani, ma cambia la capacità di trasformare la solidarietà in azioni sistemiche e durature.

Cosa significa operare come ente filantropico

Essere riconosciuti come ente filantropico implica una diversa struttura di relazioni con donatori, istituzioni e partner del terzo settore: si tratta di predisporre processi più strutturati per la raccolta di fondi, per la progettazione e per la valutazione degli interventi. In pratica la Fondazione può rafforzare le proprie competenze nella gestione di progetti complessi, consolidare reti territoriali e internazionali e collegare meglio bisogni locali a risposte progettuali coordinate.

Accesso a risorse e alleanze

Il nuovo riconoscimento facilita il dialogo con soggetti pubblici e privati e favorisce la creazione di alleanze strategiche. Questo non significa solo aumentare la disponibilità economica, ma anche attrarre competenze, tecnologie e best practice che rendono i progetti più efficaci. L’approccio punta a configurare percorsi condivisi tra Fondazione, Salesiani, partner locali e benefattori per massimizzare l’impatto sociale.

Priorità progettuali e campo d’azione

La Fondazione intende concentrare gli sforzi su ambiti che rispondono a bisogni emergenti: azioni educative, inserimento sociale dei giovani, contrasto alla povertà educativa e cooperazione internazionale. Questi interventi sono pensati come percorsi integrati, in cui formazione, accompagnamento sociale e opportunità lavorative si combinano per favorire l’autonomia e la partecipazione delle persone coinvolte.

Trasparenza e sostenibilità

Un elemento centrale della nuova impostazione è la trasparenza nella gestione e la sostenibilità delle iniziative. La Fondazione mira a definire criteri chiari di rendicontazione e valutazione degli esiti, così da garantire ai donatori e alla comunità risultati misurabili e duraturi. L’obiettivo è che la solidarietà si traduca in investimenti a lungo termine sul capitale umano e sociale.

In questo quadro la voce della governance è significativa: Michele Rigamonti, presidente della Fondazione, sottolinea che il riconoscimento rafforza l’identità dell’ente e la responsabilità verso chi opera al fianco dei più vulnerabili. Per la Fondazione si apre una fase in cui missione, strumenti e collaborazioni lavorano insieme per costruire opportunità concrete, con uno sguardo rivolto alla sostenibilità e all’impatto sociale.

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