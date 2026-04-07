Fondazione Opera Don Bosco: nuovo riconoscimento come ente filantropico

Un passo che trasforma una ragione formale in strumenti concreti per promuovere educazione, inclusione e sviluppo comunitario

La Fondazione Opera Don Bosco ha ottenuto il riconoscimento come ente filantropico, un cambiamento che segna una tappa significativa nel suo percorso istituzionale. Questo nuovo status non è solo un aggiornamento amministrativo: rappresenta una scelta strategica per strutturare meglio le attività a favore delle persone più fragili e per rafforzare l’impatto delle iniziative ispirate ai valori di Don Bosco.

Il riconoscimento apre la porta a strumenti organizzativi e relazionali differenti: la Fondazione può ora lavorare con maggiore efficacia su progetti di educazione, inclusione e cooperazione, mettendo in gioco risorse, competenze e partnership. L’accento resta sulla centralità delle persone, in particolare dei giovani, ma cambia la capacità di trasformare la solidarietà in azioni sistemiche e durature.

Cosa significa operare come ente filantropico

Essere riconosciuti come ente filantropico implica una diversa struttura di relazioni con donatori, istituzioni e partner del terzo settore: si tratta di predisporre processi più strutturati per la raccolta di fondi, per la progettazione e per la valutazione degli interventi. In pratica la Fondazione può rafforzare le proprie competenze nella gestione di progetti complessi, consolidare reti territoriali e internazionali e collegare meglio bisogni locali a risposte progettuali coordinate.

Accesso a risorse e alleanze

Il nuovo riconoscimento facilita il dialogo con soggetti pubblici e privati e favorisce la creazione di alleanze strategiche. Questo non significa solo aumentare la disponibilità economica, ma anche attrarre competenze, tecnologie e best practice che rendono i progetti più efficaci. L’approccio punta a configurare percorsi condivisi tra Fondazione, Salesiani, partner locali e benefattori per massimizzare l’impatto sociale.

Priorità progettuali e campo d’azione

La Fondazione intende concentrare gli sforzi su ambiti che rispondono a bisogni emergenti: azioni educative, inserimento sociale dei giovani, contrasto alla povertà educativa e cooperazione internazionale. Questi interventi sono pensati come percorsi integrati, in cui formazione, accompagnamento sociale e opportunità lavorative si combinano per favorire l’autonomia e la partecipazione delle persone coinvolte.

Trasparenza e sostenibilità

Un elemento centrale della nuova impostazione è la trasparenza nella gestione e la sostenibilità delle iniziative. La Fondazione mira a definire criteri chiari di rendicontazione e valutazione degli esiti, così da garantire ai donatori e alla comunità risultati misurabili e duraturi. L’obiettivo è che la solidarietà si traduca in investimenti a lungo termine sul capitale umano e sociale.

In questo quadro la voce della governance è significativa: Michele Rigamonti, presidente della Fondazione, sottolinea che il riconoscimento rafforza l’identità dell’ente e la responsabilità verso chi opera al fianco dei più vulnerabili. Per la Fondazione si apre una fase in cui missione, strumenti e collaborazioni lavorano insieme per costruire opportunità concrete, con uno sguardo rivolto alla sostenibilità e all’impatto sociale.