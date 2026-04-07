Cosa fare a Milano per Pasqua: guide, concerti e idee per bambini

Una guida completa al weekend di Pasqua a Milano con programmi per adulti e famiglie, concerti, mostre e proposte fuori città

Il primo weekend di aprile porta a Milano un calendario fitto di proposte: dalle aperture gratuite dei musei alla miriade di eventi pensati per le famiglie in occasione di Pasqua e Pasquetta. Questa guida riunisce le informazioni pratiche e gli appuntamenti più interessanti, con riferimenti a orari, costi e modalità di prenotazione, per chi vuole sfruttare al meglio il ponte e il tepore primaverile in città.

Oltre agli eventi urbani non mancano offerte per chi cerca relax e divertimento: spa con rituali, rassegne cinematografiche, visite guidate e proposte fuori porta. Troverete qui dettagli su concerti, mostre, attività per bambini e percorsi fuori Milano, mantenendo tutte le date e i riferimenti originali per non perdere nemmeno un appuntamento.

Cosa fare in città: arte, cinema e serate

La prima domenica del mese coincide con la domenica di Pasqua: molti istituti aderenti riaprono al pubblico a ingresso gratuito, occasione ideale per visitare musei e collezioni cittadine. In campo cinematografico la Cineteca Milano Arlecchino propone fino al 2 aprile la rassegna “Miracolo a Milano” con classici come Rocco e i suoi fratelli e Teorema, oltre al documentario su Giulia Lazzarini e una proiezione evento del 19 marzo con la partecipazione di Lazzarini e del critico Maurizio Porro.

Musica e serate dal vivo

Per chi ama le notti milanesi, lo spazio Spirit de Milan ha preparato appuntamenti speciali: il 3 aprile alle 22:30 la serata Bandiera Gialla con Blow (biglietto 20€ dopo cena, 15€ per i soci), e il 4 aprile sempre alle 22:30 la Holy Swing Night con Jumping Jive (7–15€ a seconda del tipo di ingresso). Queste serate mixano live e dj set e sono pensate sia per chi cena sia per chi arriva più tardi.

Benessere, spa e proposte a tema

Per una parentesi di relax la Monticello The Entertainment SPA presenta numerose iniziative: ogni mercoledì di aprile il Beauty Bar con consulenze personalizzate, i venerdì sera il format Vibes & Music Night e l’evento Easter Sweet Moments da venerdì 3 a lunedì 6 aprile con colomba e uova di cioccolato incluse in alcune fasce orarie. L’11 e 12 aprile la Modern Classic Cup AISA offrirà rituali Aufguss a cadenza oraria, mentre il 25 aprile è prevista la Grill & Chill Night con dj set e show di fuoco.

Mostre e appuntamenti culturali

La Kasa dei Libri ospita fino al 2 aprile la mostra sul centenario del Premio Bagutta, con materiali d’archivio e volumi storici che raccontano un secolo di letteratura italiana. Alla Reggia di Monza, invece, l’Orangerie propone incontri legati alla mostra “Sandokan. La tigre ruggisce ancora” con due eventi il 4 e il 5 aprile dedicati agli adattamenti televisivi: per partecipare è richiesta prenotazione via mail a info@mostrasandokan.com e il biglietto singolo costa 5 euro.

Attività per famiglie e proposte per i bambini

Il weekend pasquale mette al centro i più piccoli con molte iniziative: il Museum of Senses Milano attiverà percorsi speciali Spring Quest e Letter Hunt nei giorni di Pasqua e Pasquetta, con laboratori gratuiti nel corso dei fine settimana. I laboratori Creative Easter iniziano il 4 e 5 aprile per modellare coniglietti e pulcini, mentre FAO Schwarz Milano ospita un Pasqua Party il 3 aprile con attività investigative e apertura dell’Uovo Gigante; l’evento è gratuito ma con prenotazione obbligatoria (02 36588460 o WhatsApp 331 6870829).

Caccia alle uova e parchi a tema

Ad Acquaworld di Concorezzo la programmazione per domenica 5 e lunedì 6 aprile include animazione, Baby Schiuma Party, cacce al tesoro e incontri col coniglio pasquale; i visitatori tra il 2 aprile e il 24 maggio 2026 ricevono un biglietto omaggio per la stagione estiva. Il Villaggio delle Uova PuraVida Farm a San Martino Siccomario apre da sabato 4 a lunedì 6 aprile 2026 con egg hunt, laboratori, gonfiabili e food corner: ingresso da 15 euro, gratuito per i bambini nati dal 2026 al 2026, biglietti online.

Gite fuori porta e idee per esplorare i dintorni

Se preferite una fuga breve, le proposte fuori Milano vanno da escursioni in montagna a visite culturali: i Beni FAI di Varese e provincia organizzano attività per Pasqua e Pasquetta nelle dimore storiche—Villa Panza, Monastero di Torba, Villa Della Porta Bozzolo e Casa Macchi—con picnic, visite guidate e cacce al tesoro il 5 e il 6 aprile 2026. Per chi ama i mercati del territorio, ogni terza domenica il Castello di Padernello ospita il Mercato della Terra® di Slow Food con prodotti locali e degustazioni.

Questa panoramica suggerisce come muoversi tra arte, musica, benessere e proposte per famiglie durante il ponte di Pasqua. Per approfondire orari e informazioni pratiche, consultate i riferimenti ufficiali degli eventi e prenotate quando richiesto: così il weekend milanese sarà organizzato e piacevole per tutti i gusti.