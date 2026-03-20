Ragazzi On the Road: un’esperienza pratica in pattuglia e primo soccorso

Sei ragazzi hanno sperimentato il lavoro in strada con la Polizia Locale e il soccorso sanitario, e ora raccontano come l esperienza ha modificato la loro visione della legalità

Il percorso promosso dall’associazione Ragazzi On the Road si è concluso con un incontro pubblico in cui i sei partecipanti hanno restituito l’esperienza vissuta. Seduti simbolicamente dall’altra parte del tavolo, i giovani hanno narrato ore trascorse al fianco degli operatori, mostrando come la formazione sul campo possa sovvertire stereotipi radicati.

L’iniziativa, sostenuta dall’assessorato alla Sicurezza, ha puntato su un approccio imparare facendo, mettendo al centro il contatto diretto con le attività quotidiane degli enti coinvolti.

Un progetto voluto dalle istituzioni e ampliato sul territorio

Il progetto, forte dell’appoggio politico e istituzionale, ha visto la partecipazione del sindaco e di rappresentanti dell’amministrazione comunale, insieme alle figure apicali della Polizia Locale. Grazie all’intervento dell’assessore alla Sicurezza è stato possibile estendere l’opportunità a sei ragazzi invece dei quattro inizialmente previsti, amplificando così l’impatto formativo. La presenza della comandante e della sua vice ha garantito un percorso guidato, in cui i giovani hanno potuto osservare e praticare compiti concreti che vanno oltre la semplice gestione del traffico.

Esperienze in pattuglia e gestione dei sinistri

Durante le uscite, i partecipanti sono stati inseriti nella routine delle pattuglie, apprendendo come si gestisce un sinistro stradale e quale sia la complessità delle procedure operative. L’attività ha messo in luce la dimensione multiforme del lavoro della divisa: non solo controllo della viabilità, ma anche raccolta di dati tecnici, interazione con i cittadini e coordinamento con altri enti. Questa immersione ha favorito lo sviluppo di competenze relazionali e tecniche utili alla comprensione delle dinamiche di sicurezza urbana.

Formazione sul soccorso e sulle centrali operative

Accanto all’esperienza in pattuglia, il gruppo ha avuto modo di confrontarsi con il mondo del soccorso sanitario grazie alla collaborazione con la Croce Azzurra. Sono state svolte prove pratiche di primo soccorso su manichini e svolti approfondimenti sul funzionamento della centrale operativa del NUE, per capire come si coordinano le chiamate e le risorse in caso di emergenza. Questo duplice approccio ha enfatizzato l’importanza del coordinamento interistituzionale nella protezione della collettività.

Il ruolo della centrale operativa nella gestione delle emergenze

La visita alla centrale operativa ha permesso ai ragazzi di osservare in prima persona la gestione delle richieste di aiuto su larga scala: prioritarizzazione, instradamento delle segnalazioni e assegnazione delle unità operative. Comprendere il funzionamento del NUE ha reso evidente il valore della catena comunicativa tra cittadini, operatori e servizi, e ha evidenziato come procedure e protocolli siano strumenti concreti per la tutela della vita e della sicurezza pubblica.

Impatto, percezione e prospettive future

Dalla restituzione è emerso un cambiamento netto nella percezione dei ragazzi: la Polizia Locale è stata riscoperta come un corpo professionale, multidisciplinare e centrato sul servizio alla comunità, lontano dall’idea riduttiva di chi emette solo sanzioni. Le parole dell’assessore alla Sicurezza hanno sottolineato che investire sui giovani significa seminare una cultura della responsabilità; per l’amministrazione, i partecipanti diventano ora punti di riferimento tra i coetanei e nelle famiglie, capaci di diffondere una cultura della legalità basata sull’esperienza diretta.

Il bilancio finale non è stato solo formativo, ma anche umano: i ragazzi hanno acquisito consapevolezza del valore del coordinamento tra enti e della complessità del lavoro in strada. L’esperienza lascia aperta la strada a future edizioni e a possibili sviluppi, con l’obiettivo di trasformare sempre più concetti astratti in pratiche tangibili che rafforzino il legame tra istituzioni e comunità.