Maggi’s compie cinque anni a Cologno Monzese: gelato gratuito e novità

Cologno Monzese festeggia i cinque anni della gelateria Maggi’s: due ore di gelato gratuito, ospiti del settore e un'offerta pensata per tutti

Il pomeriggio del 13 marzo 2026 ha visto la comunità di Cologno Monzese riunirsi attorno a un piccolo grande momento di condivisione: la gelateria Maggi’s, con sede in Via Indipendenza 19, ha celebrato il suo quinto anniversario. L’evento ha rappresentato non solo una festa per i clienti abituali, ma anche l’avvio simbolico della stagione primaverile, con la voglia di ritrovarsi dopo mesi di chiusura stagionale e di inaugurare nuovi progetti di comunità.

Per segnare il traguardo la titolare, Nadia Panaite, ha scelto un gesto semplice e diretto: offrire alla cittadinanza due ore di gelato gratuito, dalle 16 alle 18, trasformando la gelateria in un luogo di incontro per famiglie, passanti e appassionati del dolce freddo. L’iniziativa ha avuto un tono volutamente informale, pensato per valorizzare il rapporto costruito in cinque anni tra attività e territorio.

La festa e gli ospiti che hanno arricchito il pomeriggio

La celebrazione ha visto la partecipazione di molte persone, tra clienti affezionati e curiosi. Accanto allo staff di Maggi’s sono intervenuti ospiti provenienti dal mondo della gastronomia, come lo chef Riccardo Magni e il Maestro Nicolò Guariglia, che hanno portato testimonianze sull’importanza della qualità artigianale nel settore dolciario. La presenza di figure professionali ha dato spessore all’evento, sottolineando come un laboratorio locale possa dialogare con esperti per migliorare ricette e processi.

Presenze istituzionali e significato per la città

Altri momenti significativi sono arrivati dalla partecipazione di rappresentanti delle istituzioni locali: l’assessore del Comune di Cologno Monzese Andrea Arosio, il coordinatore cittadino di Fratelli d’Italia Matteo Mazzamuto e il consigliere Giuseppe Di Bari. La loro presenza ha evidenziato il ruolo che piccoli esercizi come Maggi’s possono avere nel tessuto economico e sociale, diventando punti di riferimento per la vita di quartiere e contribuendo alla vitalità commerciale della città.

Un’offerta pensata per tutti: inclusività e qualità

Sin dall’apertura la filosofia di Maggi’s è stata quella di conciliare tradizione e innovazione. Il laboratorio punta su materie prime selezionate e lavorazioni artigianali per offrire un prodotto cremoso e bilanciato. Allo stesso tempo la proposta commerciale è ampliata per rispondere a esigenze diverse: la gelateria propone infatti una gamma di gusti che soddisfano chi cerca alternative rispetto al gelato classico.

Opzioni e attenzioni alimentari

Tra le soluzioni disponibili figurano gelati vegani preparati senza derivati animali, gelati per diabetici a basso contenuto di zuccheri e gelati senza glutine certificati per chi convive con la celiachia. Il locale offre inoltre crepes e waffle gluten free, ampliando l’offerta dessert. Queste scelte sono pensate per rendere l’esperienza accessibile a un pubblico ampio, senza rinunciare al sapore e alla consistenza tipica del gelato artigianale.

Due punti vendita e uno sguardo al futuro

Oggi Maggi’s è presente sul territorio con due sedi: Via Giuseppe Mazzini 4 e Via Indipendenza 19, punti che nel tempo si sono affermati come riferimenti per chi cerca gelato artigianale a Cologno Monzese. Per informazioni e prenotazioni i numeri sono 388 7550976 e 02 27301563. Il quinto anniversario non è stato concepito come un arrivo, ma come una tappa di un percorso: l’intento dichiarato è continuare a crescere, sperimentare nuovi gusti e consolidare il rapporto con la comunità locale.

La giornata del 13 marzo 2026 ha dunque unito celebrazione e progettualità: un gesto concreto, il gelato gratuito, che ha rinnovato la presenza di un’attività radicata sul territorio e ha ricordato come la cura per il prodotto e l’attenzione alle persone possano costruire legami duraturi tra un negozio e il suo quartiere.